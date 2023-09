Según el magistrado, la Constitución de 1994 "impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener", aseveró. Eso, aclaró, no quita que la divisa nacional pueda estar vinculada a otra o a otras, o convivir con ellas en un sistema monetario mixto. Ahora bien, "si abandono una moneda y me voy enteramente a la otra, es un camino que, para mí, es inconstitucional", zanjó. ¿Lo hizo?