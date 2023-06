"Entré yo solo": los heridos que dejó el sanguinario cierre de listas

"No quiere ningún cargo". Hay quienes dicen que, en el frenético cierre de listas del sábado pasado, a Daniel Scioli le ofrecieron estampar su nombre en la papeleta del Parlasur. Otros, que la oferta era el quinto lugar en la nómina de Diputados por la provincia de Buenos Aires y que se perdió por un (malintencionado) teléfono descompuesto. Lo cierto es que la respuesta era la misma: el embajador en Brasil se bajó como presidenciable y no quería nada a cambio. En la vereda de enfrente, Elisa Carrió aceptó ir a sesionar a Montevideo, si bien hasta último minuto mantuvo su precandidatura presidencial para forzar que Maximiliano Ferraro encabezara la lista a Diputados por la Ciudad en lugar de la ministra larretista Soledad Acuña .

Volviendo a Unión por la Patria, fue Cristina Fernández de Kirchner la que sacó los trapitos al sol con el barro de la interna el lunes, cuando dio su versión de cómo el exgobernador se quedó sin nada. En diciembre, Scioli había obtenido el guiño tanto de la vicepresidenta como de Alberto Fernández para caminar una posible postulación para buscar la revancha de 2015. Eran tiempos en que la exmandataria, a pesar de haber prometido que en 2023 no sería candidata "a nada", sus bases creían que podían convencerla con un operativo clamor. Menos pedían por la aventura reeleccionista del Presidente que tampoco fue. Los tres, Scioli y ambos Fernández, no estarán en ninguna boleta. No se trata de los únicos nombres resonantes que no estarán en las listas en agosto.