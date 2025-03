Entre Ríos: una impugnación puede dejar a Francisco Azcué sin la presidencia de la UCR

Los argumentos para impugnar a Azcué

Azcué se re-afilió a la UCR en 2022, luego de prestar servicios como fiscal provincial en el Ministerio Público Fiscal donde, por la Ley orgánica del Poder Judicial, los jueces y funcionarios judiciales no pueden formar parte de ningún partido político. Así, no suma los cuatro años consecutivos necesarios para ser candidato. Debería sumarle los anteriores a la renuncia, pero ello, se argumenta, no es posible.