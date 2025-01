Guillermo Michel: "El peronismo tiene que presentar cuadros nuevos"

- Es un año en el que hay que pensar muy bien cómo hablarle a la sociedad, porque tenemos que encausar el diálogo después de que perdimos la elección como oficialistas producto de muchas cosas, como la pérdida del poder adquisitivo y otras cuestiones que como parte del gabinete económico me hago cargo, pero tenemos que volver a hablar, sobre todo después de haber tenido un presidente que no fue, y eso se paga y la sociedad lo hizo valer en las urnas. Al peronista se le puede decir que es autoritario, que es un montón de cosas, menos que es tonto a la hora de gestionar. El presidente anterior casi rompe con esa regla, con lo cual tenemos que construir ese diálogo.

- ¿Y cómo se reconstruye ese diálogo?

- Tenemos un montón de cosas para mostrar, como la gestión de los intendentes. Tenemos intendentes en la Costa del Uruguay, del Paraná, como Rosario Romero, José Lauritto, Adrián Fuertes y muchos jóvenes que gestionan bien, con superávit, atendiendo los problemas de la gente, haciéndose cargo de cosas que no se hace cargo la provincia.

- ¿La gente tiene ganas de escuchar al peronismo?

- La gente no tiene ganas de escuchar a la política. Cada uno esto lo tiene que analizar y ver cómo le puede hablar a la sociedad. Yo lo hago con conceptos técnicos, tratando de explicar cuestiones que por ahí pueden ser difíciles de entender y trato de simplificarlo. Hoy el programa económico del Gobierno está generando una ficción con el tipo de cambio que va a llevar a la destrucción de la industria y el empleo de nuestro país.

michel cancha.jpg El exdirector de Aduanas asistió a la final que Juventud Unida ganó el domingo pasado junto al diputado provincial Juan José Bahillo.

El futuro del PJ de Entre Ríos

- ¿Qué tiene para decir el peronismo de Entre Ríos?

- Tiene para mostrar la muy buena gestión de los intendentes que son los mejor valorados por la sociedad, lo muestran todas las encuestas, inclusive las que manda a hacer el gobierno provincial. Y tiene dirigentes de mucha trayectoria, que gestionan de manera ordenada y explicando sus decisiones. Romero, Lauritto, Beto Bahl fue un excelente intendente en Paraná, Gustavo Bordet fue un excelente gobernador que todavía es valorado por la sociedad.

- ¿Cuánto podría incidir la detención del exsenador Edgardo Kueider en una eventual candidatura de Bordet?

- Siempre digo lo mismo y es porque verdaderamente lo siento así, hablar de candidaturas faltando ocho meses es una falta de respeto a la gente.

- En general, entonces, al peronismo, ¿cuánto podría costarle ese escándalo?

- Hablemos de eso, sí. El voto de Kueider a la Ley Bases no fue motivado por la política, sino por cuestiones personales. No hago leña del árbol caído, porque su familia la está pasando mal, no quiero hablar de él, porque lo debe dirimir la Justicia y su conciencia. Hace meses trabajaba en tándem con el Gobierno y con Frigerio y la prueba de eso es quién está sentado hoy en el directorio de Salto Grande en el cargo que le corresponde a la provincia. Puso una persona él. Creo que deberían dar más explicaciones sus aliados nacionales y Frigerio.

- ¿Cómo ve las posibilidades electorales del peronismo?

- La gente no está mirando a la política, está enojada con la política y Milei fue el que se vayan todos de 2023. Falta mucho. Le tenemos que hablar a la sociedad entrerriana de gestión, de lo que hicimos, pero también de futuro y de lo que tenemos. Tenemos que mostrar que este alineamiento de Frigerio con la Nación no le trae nada a la provincia, porque no hay inversiones, no hay obra pública. Tenemos que presentar cuadros nuevos, sin descuidar nuestros dirigentes de siempre. Tenemos nuestros intendentes en esa línea, sin importar la edad. Estuve hace poco en Concepción del Uruguay y vos lo ves a Lauritto trabajando y parece que tiene 25 años, no tiene nada que ver la edad.

- ¿Cómo ve la alianza política entre Romero y Lauritto?

- Es muy natural, son los dos principales intendentes de la provincia. Es razonable que ocurra.

Guillermo Michel Guillermo Michel, durante una visita a los talleres de la Comparsa Papelitos, en Gualeguaychú.

El gobierno de Rogelio Frigerio, según Guillermo Michel

- ¿Qué acierto y qué debilidad podría destacar del gobierno de Frigerio?

- Hay dos aciertos: el primero en marketing, son muy buenos en el manejo de las redes, tienen una consultora muy buena. Y también en seguridad se está trabajando bien, el ministro Néstor Roncaglia trabaja bien. Al resto de la gestión lo veo flojo, insustancioso y sin capacidad técnica, fundamentalmente en economía. Entre Ríos es el único lugar en el mundo en donde se le cobra un impuesto sin ley a la gente. Se le cobró un fondo adicional inmobiliario y rural que la tuvieron que hacer ley después y todavía no está aprobado.

- ¿Cree que el frente electoral entre Frigerio y La Libertad Avanza sería un acierto?

- Sé que ese acuerdo ya está arreglado, Frigerio decidió ir a la cola de La Libertad Avanza. La sociedad lo tendrá que valorar a eso, no me corresponde a mí. El verso de la casta no me va, yo era planta permanente en la AFIP y renuncié, me ofrecieron quedarme en el Gobierno y no acepté. Hago lo que estoy convencido, con mis ideas y siendo genuino con la sociedad. Y si no resulta, seguiré trabajando en el sector privado, como ahora, y lo seguiré haciendo en el futuro si la sociedad vota por seguir con estas políticas.

- ¿Va a ser candidato entonces?

- Insisto: hablar de candidatura ahora es faltarle el respeto a la gente.