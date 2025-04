Entre Ríos: la Justicia destraba la personería de LLA y Fleitas negocia la agenda del congreso libertario

Las cuestiones administrativas que la Justicia pidió corregir apuntan a actas con nombres defectuosos o números de documento incompletos. Según pudo averiguar este medio, no hay una traba procesal, sino estrictamente administrativa. La demora en Paraná no está relacionada, aseguran fuentes judiciales, con la causa por la apelación de las elecciones de Concordia. Entienden que lo que resuelva Comodoro Py en ese sentido no altera el resultado del trámite provincial.