Entre Ríos: Galimberti va a la justicia para que le permitan pegarse a las boletas de Bullrich y Larreta

“Está claro que no jugó tan fuerte como pedíamos”, dijo Galimberti sobre el jujeño, con quien tuvo comunicación directa por última vez el viernes por la noche, durante un viaje de último momento a Buenos Aires del que retornó con las manos vacías.

Somos Entre Ríos Cambia. Somos un espacio político plural y multipartidario. Somos una construcción federal potente que creció 'de abajo hacia arriba', que tiene una base fuerte y que no tiene techo de crecimiento. Somos el cambio y, sobre todo, somos diferentes.

Luego del derrotero del fin de semana, el oriundo de Chajarí no perdió tiempo y este lunes anunció que viajará en las próximas horas para hacer el requerimiento formal ante la jueza. Sus equipos técnicos se encuentran por estas horas trabajando contrarreloj en la presentación judicial, estudiando normativas y antecedentes que, en principio, no le serían favorables ya que los pegados son una decisión de ambas partes, consensuada ante –justamente- el juzgado electoral.

Hay un antecedente inmediato que parece un deja vu. En 2015, cuando el candidato presidencial era Mauricio Macri, Cambiemos le negó el pegado a dos precandidatos radicales: Atilio Benedetti, poderoso en la UCR en ese entonces, y Fabián Rogel. Ambos terminaron por declinar sus candidaturas y solo compitió en la provincia el candidato del PRO, Alfredo De Ángeli. Sucedió algo similar a lo de estos días: los precandidatos radicales para las intendencias optaron por pegar con el candidato que les asegura arrastre.

La adversidad en la alianza con el PRO es una constante en la carrera política de Galimberti, al menos desde las legislativas de 2021, en las que también se señalaba que declinaría o no llegaría al Congreso Nacional. Entonces, por minorías, Galimberti obtuvo –gracias a la ola nacional– el 30% de los votos que lo convirtió en diputado nacional.

Ese antecedente sí le sirve ahora al candidato. “Soy diputado nacional no por el dedo de la dirigencia sino por el voto de la gente”, recuerda, consultado por Letra P. Agrega que fueron 100 mil votos los que obtuvo entonces y los que no debería despreciar Frigerio.

La derrota de Luis Juez en Córdoba confirma, según entiende él, su argumento que resume en la frase: "Acá no sobra nadie". “Algunos pretenden que dentro de Juntos otros no valen tanto, pero la que define es la gente. Si cortamos la posibilidad de competencia con el dedo en el escritorio, esta alianza electoral no tiene mucho futuro”, señaló.

Se espera que durante el martes, Galimberti llegue a Buenos Aires para concretar el pedido de pegado ante la Justicia. Mientras tanto, él asegura que con boleta larga o corta, competirá en las PASO.