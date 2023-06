En Entre Ríos, el PRO se comió a la UCR

Mientras Galimberti concentraba su energía en el techo, en conseguir un candidato a presidente, se le caían los soldados en el piso en las intendencias. Su armado en las ciudades, que tenía la fragilidad que da la ausencia de estructura partidaria y de la atención mediática que concita Frigerio, se fue cayendo. Los precandidatos que le respondían y algunos que aún le responden le expresaban la imposibilidad de ir a las PASO con boleta corta. “Es un suicidio. Si Pedro no consigue pegado, me voy con Frigerio o me bajo”, sintetizó, dramático, un precandidato a intendente de una localidad importante que presentó lista pero espera en estos días una definición para decidir si continúa o no en carrera. El caso más resonante es el de Varisco, que con independencia orbitaba en el planeta Galimberti, pero sobre el cierre comprendió que debía primar la sensatez y anotó su nombre tributando a Frigerio.