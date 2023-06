Entre Ríos: Frigerio estará en las boletas de Rodríguez Larreta y Bullrich

En Juntos por Entre Ríos (JxER), el nombre que tiene en la provincia Juntos por el Cambio (JxC), el sector de Rogelio Frigerio apuntó a Letra P que hay un compromiso del precandidato a la gobernación de ir pegado en la boleta de los dos precandidatos a la presidencia del PRO en JxC: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich . Del mismo modo, ambos presidenciables ratifican que llevarán al ex ministro de interior de Mauricio Macri en las boletas en la provincia. Se da así un compromiso reciproco y beneficioso para todos.

En tanto, cuando se consulta en el frigerismo sobre qué ocurrirá si finalmente la UCR tiene una precandidatura presidencial propia, o que terminen dándose fórmulas mixtas con radicales como vices de Larreta y de Bullrich, prefieren esquivar la respuesta con el argumento de que tal cosa aún no sucedió.

Este punto, que puede ser menor para Frigerio, no lo es para los radicales que optaron por acompañarlo en pos de construir una candidatura más competitiva. Decidieron no tener un precandidato a gobernador radical pero no quisieran que suceda lo mismo a nivel presidencial.