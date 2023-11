La muestra abarca todo el país dividido en ocho regiones: NOA, NEA, Cuyo, Centro, Sur y Buenos Aires, dividida a su vez en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y el interior bonaerense. Teniendo en cuenta las respuestas crudas, el 37% de las personas encuestadas manifestó que va a votar por Milei, mientras que un 31% lo hará por Massa. Al mismo tiempo, un 13% todavía no sabe, un 10% prefiere no responder, 4% no iría a votar y un 5% votará en blanco.