Encuesta: si las elecciones fueran hoy, LLA le ganaría al PRO en la Ciudad de Buenos Aires

Patrica Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta no irán al acto de Mauricio Macri

Mientras que el peronismo reúne 21% en el primer escenario, entre "kirchnerismo" (14,2%) y "PJ no K" (6,8%), porcentaje que no cambia en el segundo escenario, pero sí altera su composición ya que "kirchnerismo" cae dos puntos porcentuales y "PJ no K" los suma.