ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta en Salta: Orozco se corta sola en la punta y Urtubey se mete en el Senado; Royón, ¡afuera!

Un sondeo de Management & Fit da ganador a La Libertad Avanza por 15 puntos en la categoría al Senado. Fuerza Patria, segunda. Para Diputados, misma tendencia.

Por Letra P | Periodismo Político
Encuesta en Salta. En la foto, Javier Milei, María Emilia Orozco y Alfredo Olmedo .

Una encuesta realizada en la provincia de Salta por la consultora Management & Fit ubica a la candidata de La Libertad Avanza al Senado, Emilia Orozco, 15 puntos por encima del aspirante de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, quien se quedaría con la banca por la minoría.

La encuesta registra en tercer lugar a la exsecretaria de Energía de los gobiernos de Alberto Fernández y de Javier Milei, Flavia Royón, quien encabeza la nómina de Primero los salteños, que integran nombres ligados al gobernador Gustavo Sáenz. Relegada al tercer lugar. Royón se quedaría afuera de la cámara alta.

Para Diputados también se impone el partido del presidente Javier Milei. Gabriela Flores (LLA) domina la intención de voto, seguida por el economista y diputado de Fuerza Patria Emiliano Estrada, que supera por centésimas al saencista Bernardo Biella.

Emilia Orozco, la ganadora en Salta

En el relevamiento realizado, entre el 9 y el 12 de octubre, se sondearon mil casos a nivel provincial en modalidad online y telefónica. El 56% de las personas encuestadas aseguró que irá a votar en las próximas elecciones, dos puntos por debajo del porcentaje que votó en las legislativas provinciales de mayo último.

MANAGEMENT & FIT - Informe de resultados provincia de Salta

Según los datos de Management & Fit, Orozco reúne el 41,5% de las adhesiones, pintando de violeta los dos escaños por la mayoría. El exgobernador Urtubey, flamante reincorporación del peronismo kirchnerista, obtendría la tercera banca con el 26,7%. Royón llegaría a los 18,9 puntos. La lista sigue con Claudio del Pla (FIT, 5,4%) y el kirchnerista Sergio "Oso" Leavy (3,2%). El 0,8% optó por otros candidatos, mientras que el 3,5% no se definió por ninguno.

La Libertad Avanza, adelante también en Diputados

Además de sus asientos en el Senado, Salta pone en juego también tres bancas en la Cámara de Diputados el 26 de octubre. En esa categoría, la libertaria Gabriela Flores lidera con 35,3%; Estrada, un exministro de Urtubey que hoy es economista de consulta de Cristina Fernández de Kirchner, llegaría a los 24,3 puntos, con Biella pegado en tercera posición 23,9%.

Con esos resultados, los tres ingresarían a la cámara baja el 10 de diciembre.

En el cuarto lugar aparece la candidata del FIT, Andrea Villegas (5,3%), y en el quinto Marcela Jesús (3,3%), del Partido de la Victoria.

