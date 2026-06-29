Encuesta en Córdoba: Llaryora gana en todos los escenarios y Bornoroni emerge como el rival más competitivo

El gobernador de Córdoba , Martín Llaryora , lidera todos los escenarios evaluados por una encuesta de la consultora de Carlos Sicchar sobre intención de voto para las elecciones provinciales de 2027. Gabriel Bornoroni registra el mejor desempeño entre las figuras de la oposición, ya que reduce la ventaja del oficialismo en las simulaciones mano a mano.

El estudio se realizó entre el 23 y el 28 de junio sobre 1070 casos distribuidos en toda la provincia, combinando registros presenciales y online. La consultora elaboró una simulación con una oferta fragmentada y tres escenarios de competencia directa entre el mandatario provincial y distintos referentes opositores.

En la proyección con múltiples candidaturas, Llaryora obtuvo el 34,5% de la intención de voto y quedó con una ventaja amplia sobre el resto de los dirigentes.

Detrás se ubicaron el senador Luis Juez , con el 14,2%; el radical Rodrigo de Loredo , con el 11,2%; y el jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados , Gabriel Bornoroni , con el 8,4%.

Más atrás aparecieron García Elorrio , con el 3,6%; la izquierda, con el 3,2%; y la opción "Otro", con el 3,4%. El voto en blanco alcanzó el 2,9%, mientras que el 6,4% aseguró que no votaría y el 12,2% respondió que aún no sabía o prefirió no contestar.

En este escenario de oposición atomizada, Llaryora sostiene un núcleo duro.

Gabriel Bornoroni, el más desafiante mano a mano

La medición también propone tres escenarios de polarización. Allí surgió la principal diferencia entre los aspirantes de la oposición. El empresario estacionero, mano derecha de Karina Milei en Córdoba, consiguió el resultado más competitivo frente a Llaryora.

El gobernador reunió el 39,1% de la intención de voto, mientras que el dirigente de La Libertad Avanza alcanzó el 35,8%. La brecha fue de apenas 3,3 puntos porcentuales.

Las restantes simulaciones mostraron una ventaja mayor para el oficialismo provincial. Llaryora obtuvo el 38,8% de la intención de voto contra el 32,4% de De Loredo. En el cruce con Juez, el gobernador alcanzó el 38,5%, mientras que el referente opositor reunió el 29,4%.

Bornoroni 1 Gabriel Bornoroni asoma como el candidato opositor más competitivo según la última encuesta de Carlos Sicchar

Los resultados sugieren que la marca libertaria conserva, al menos en esta medición, una capacidad competitiva superior a la de los principales referentes opositores en la provincia.

Si bien esta medición da la ventaja de la marca libertaria a Bornoroni, en una segunda lectura también se cuela un dato relevante para la interna opositora. De Loredo obtuvo un mejor desempeño que Juez en una eventual disputa frente al gobernador.

Electorado indeciso, la clave en Córdoba

Otro dato significativo, que destaca el consultor, fue el elevado nivel de votantes sin una decisión tomada. En el escenario con múltiples candidatos, la suma de indecisos, voto en blanco y quienes afirmaron que no concurrirían a las urnas supera el 20%.

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Según la encuesta citada, ese universo oscila entre aproximadamente el 25% y el 32% del electorado. Ese porcentaje fue superior, en todos los casos, a la distancia que separó a Llaryora de sus competidores, lo que mantiene abierto el panorama electoral de Córdoba de cara a los próximos meses, advierte Sicchar.

Martín Llaryora vs. Javier Milei

Además del panorama electoral, la encuesta mide la evaluación de las gestiones nacional y provincial. En ambos casos, los resultados reflejan un escenario de paridad, con niveles de aprobación cercanos al 50%.

El presidente Javier Milei registra una aprobación del 51%, producto de un 13% que califica su gestión como "muy buena" y un 38% como "buena". En contrapartida, el 48% la desaprueba, dividido entre un 26% que la considera "mala" y un 22% "muy mala", mientras que el 1% no respondió.

La medición también muestra que, tras la caída registrada en los últimos meses, la imagen del Presidente se estabiliza en Córdoba, aunque todavía por debajo del pico superior al 60% de aprobación que había alcanzado a comienzos de 2026.

Javier Milei y Martín Llaryora, en el Aeropuerto de Córdoba.jpg Javier Milei y Martín Llaryora registran niveles similares de aprobación social

En el plano provincial, Llaryora alcanza un 49% de aprobación, con un 7% de opiniones "muy buenas" y un 42% de "buenas". La desaprobación se ubica en 43%, integrada por un 25% de calificaciones "malas" y un 18% de "muy malas", mientras que el 8% respondió que no sabe o no contesta.

Los números muestran que ambos mandatarios llegan al segundo semestre con niveles de respaldo muy similares y sin grandes variaciones respecto de la medición anterior.

"Milei y Llaryora logran detener el goteo de apoyos, pero consolidan un escenario de polarización asimétrica marcado por núcleos de rechazo duro y respaldos de intensidad baja, un comportamiento esperable dado el contexto de recesión económica", concluyó Sicchar.