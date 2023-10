La encargada de informar las objeciones fue Guadalupe Tagliaferri , del PRO y cercana a Horacio Rodríguez Larreta , quien además es la vicepresidenta de la Comisión de Acuerdos. No había muchas más opciones: la otra presencia opositora fue la del fueguino Pablo Blanco , de la UCR y cercano al presidente del partido, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales .

El resto de los representantes de JxC no apareció, pese a que el interbloque se expresó en varias ocasiones en forma orgánica contra los pliegos, enviados en abril por el Gobierno, pero que recién pudieron tratarse este miércoles porque antes era necesaria una sesión para garantizar su ingreso formal y la contienda electoral tuvo al recinto cinco meses cerrado.

A Stupenengo se la acusa de haber integrado la lista complementaria de candidatos y no la principal; y a Manin, a quien la oposición identifica cercana al ministro del Interior, Eduardo De Pedro , se la objeta además por haber ocupado el segundo lugar de la nómina alternativa. Fueron decisiones del Poder Ejecutivo que defendió Anabel Fernández Sagasti , la oficialista que preside la Comisión de Acuerdos.

“El segundo de la primera terna ya fue designado juez en 2021, entonces subió el primero de la lista complementaria. Y renunció al concurso el tercero de la primera terna, Juan Rafael Stinco, por lo tanto, Laura Manín integra la primera terna”, señaló la mendocina.

También apoyó el trámite el jujeño Guillermo Snopek, del Frente de Todos. "En la última sesión aprobamos un pliego que provenía de una lista complementaria para cubrir una vacante", recordó.

A Stinco, justamente, se lo acusa de no haber integrado ninguna terna y llegar directamente por una lista complementaria, pero en la audiencia de este miércoles no hubo opositores que le pidieran explicaciones. Tampoco debió responder la impugnación a su pliego Rey, a quien se lo responsabiliza de provenir de una terna donde ya fue elegido otro candidato, Leonardo Fillia. Tagliaferri sí lo consultó sobre el traspaso de competencias a la justicia de la Ciudad. "No tengo inconveniente", respondió.

Los otros pliegos

También se trataron 12 pliegos, sin objeciones de la oposición. Como es habitual, cada una de las personas citadas tuvo que garantizar que no pedirá estar eximido del impuesto a las ganancias, que pagan los jueces que asumen desde 2017. Un fallo judicial reciente exceptúa a la totalidad de los magistrados.

"Hay un principio de justicia social para que quienes tengamos mayor capacidad contributiva aportemos", defendió Mariano Romero, marplatense y candidato a Defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero, donde, explicó, se tratan causas por contrabando, tráfico de estupefacientes y trata de personas.

Cómo es habitual, el oficialista Oscar Parrilli consultó si los aspirantes realizaron cursos en el exterior del país, sobre todo en Estados Unidos, donde los juristas suelen ser citados por el departamento de Estado. Silvia Sapag, la otra oficialista neuquina, indagó sobre el concepto de imparcialidad de los jueces.

20231025SA_18_COMISION_DE_ACUERDOS.JPG

También expusieron Lucas Alberto Colla, candidato a fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Caleta Olivia (Santa Cruz); Arlindo Otto Kurtz, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Posadas (Misiones); y Julio César Lucas Zárate, en carrera para imtegrar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

Un caso curioso fue el de Juan Tomás Rodríguez Ponte, candidato a Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Ocupa el cargo de titular de la dirección de la Dirección de Escuchas judiciales desde la presidencia de Mauricio Macri, cuando se filtraron conversaciones de Cristina Kirchner y el senador Parrilli. Nadie le recordó el episodio y ni siquiera recibió una pregunta.

Expuso, además, Tomás Puppio Zubiría, candidato a Defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires; Humberto Carlos Guardia Mendonca, quien busca su acuerdo para asumir en la sala Especializada en Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal; y Sebastián Rodrigo Ghersi, propuesto como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal.

Los otros aspirantes que expusieron fueron Ana Valeria Amaya, candidata a jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 23 de la Capital Federal; Juan Pablo Fernández, seleccionado para sumarse a la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca; Marcela Patricia Somer, para el juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 85 de la Capital Federal; Ana María Cristina Juan, elegida por el Gobierno para Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham.