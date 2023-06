En sus primeras declaraciones a los medios, Jaldo sostuvo: "Quiero agradecerle a Juan Manzur que se puso al frente y no paró un instante. El pueblo tucumano eligió a los más capaces para gobernar la provincia", sostuvo. Y acto seguido criticó a la oposición. "No solo perdieron Roberto Sánchez y Germán Alfaro", la fórmula de JxC. "También perdieron todos los que vinieron a apoyar la campaña", añadió y mencionó al alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta; a la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; y al expresidente Mauricio Macri, que llegaron a Tucumán en los últimos días para acompañar al binomio opositor. La alta exposición pública que lograron el jefe de la UCR local y el intendente de San Miguel de Tucumán por esas visitas había ilusionado a la militancia cambiemista, pero no se reflejó en las urnas. "Fue una dura derrota de la que costará recuperarse", dijo a Letra P un candidato a legislador radical que no alcanzó su objetivo.