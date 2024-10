El Topo Javier Milei había avisado

Finocchiaro: "Si votábamos en contra del veto presidencial, caían los bonos y las acciones" El diputado del PRO justificó su voto en contra de la ley de financiamiento universitario y aseguró: "Si no hay inversión privada, no crece la educación ni la salud pública" pic.twitter.com/087ZMIV8VY

El mandatario los deja hacer, pero, cuando le toca hablar en primera persona, resulta cristalino. Apenas hay que escucharlo.

En septiembre de 2021, cuando era candidato a diputado e iniciaba el terremoto político que en apenas dos años lo llevaría al poder, declaró en una entrevista con CNN en Español: "En mi posición filosófica, efectivamente soy anarcocapitalista: considero que el Estado es el enemigo, el máximo agresor, y que todas sus intervenciones hacen daño (porque) todo tipo de intervención estatal es violenta. Después, uno vive en el mundo real y tiene que tener los pies sobre la tierra. En ese contexto, soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y la justicia".

El Milei que no miramos actúa como las dos cosas a la vez, porque el minarquismo –el "gobierno mínimo"– es el primer tramo de un camino que, si tiene mucha suerte y viento a favor, debería terminar con "la destrucción del Estado desde adentro", como le dijo a la periodista Bari Weiss en la entrevista en la que proclamó: "Amo ser el topo" que realice esa tarea.

