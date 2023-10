El sprint final de Bahl: caminatas, cierre en Paraná y contraste con Frigerio

Con el acompañamiento clave del gobernador Bordet, Bahl se lanzó a la carrera con la certeza de que no la tenía fácil. Frigerio está en campaña desde que en las legislativas del 2021 JxC logró imponerse por más de 20 puntos en territorios históricamente de dominio del Partido Justicialista. En ese contexto Bahl inició su campaña y llega a los últimos días confiado. Su equipo que llega con chances impensadas para el oficialismo hace algunos meses.

Nacido y criado en Paraná, Bahl construyó su propuesta acentuando su identidad entrerriana y marcando un contrapunto con Frigerio, a quien apunta como un “porteño que viene a gerenciar la provincia”. Esta narrativa es el hilo conductor tanto en sus discursos como en el último spot que publicó esta semana en sus redes sociales.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fadanhbahl%2Fstatus%2F1714283112123998490&partner=&hide_thread=false Vivo acá, como vos, y no voy a improvisar. Este domingo 22 de octubre, acompañame con tu voto. pic.twitter.com/C0F57pLz7q — Adán Bahl (@adanhbahl) October 17, 2023

“El próximo domingo tenemos que elegir entre un entrerriano o un porteño que cuando tuvo la responsabilidad en el gobierno macrista nunca nos ayudó”, dispara Bahl en el spot. “Los entrerrianos tenemos memoria. Paralizaron rutas, hospitales y no hicieron una sola vivienda. Vamos a gobernar para todos, sin distinguir entre grandes ciudades o pequeñas localidades o partidos políticos. No vengo a improvisar, soy de acá, como vos. Viví siempre en Entre Ríos y me comprometo a trabajar con un gran equipo y todos ustedes para que la provincia dé el salto de calidad que necesita”, cierra.

Este martes, durante el acto en Concordia, tanto Bahl como Bordet fueron directos en el enfrentamiento con Frigerio. “Les pido que nos voten porque somos personas con profundo arraigo en la provincia y no tenemos jefes de Buenos Aires que nos digan lo que tenemos que hacer, nos bancamos solos”, dijo el gobernador.

Bahl, por su parte, sostuvo que “el candidato que fue ministro del gobierno de Mauricio Macri, tiene domicilio en un hotel de la ciudad de Paraná. No tiene domicilio todavía en nuestra provincia. Y cuando estuvo con responsabilidad y cuando se comprometió con los entrerrianos, jamás cumplió. Entonces, cuando salgan y hablen con los vecinos, díganles en quiénes van a confiar, si en los que prometieron y nunca cumplieron o en los que estamos todos los días aquí trabajando codo a codo, aún con errores, pero transformando la provincia y cada una de las ciudades”.