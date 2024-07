El segundo semestre de Damián Bernarte: sin grandes deudas, el peronista juega un pleno a la obra pública

Damián Bernarte entiende que tiene por delante seis meses de gobierno difíciles en San Francisco . Son tiempos de motosierra libertaria, que Córdoba y el interior del país padecen. El entorno del intendente se muestra cauteloso y proyecta en el peor de los escenarios. Si el contexto nacional se modifica, algo no tan claro en el horizonte, lo que viene será ganancia.

De todos modos, en el Palacio Tampieri -donde funciona la Municipalidad- remarcan que estas épocas de vacas flacas no los paraliza y tienen a mano una “listita”, como la del súper, donde están enumeradas las obras en ejecución. Aseguran que son muchas y hay una entrecomillada: “avanzar con el loteo municipal”, frente que anticipó Letra P hace una semana .

No hay que pasar por el alto un plus que tiene el municipio cabecera del este cordobés: se encuentra saneado, sin deudas que afrontar sobre sus espaldas. Sí hay compromisos adquiridos recientemente, pero que no pondrían en aprietos a Bernarte.