El rovirismo arrasó en Misiones, pero peligra su capacidad de lobby en el Congreso

De darse esa situación, el Frente Renovador perdería la capacidad de garantizar el cuórum que tuvieron durante las presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner , Mauricio Macri y Alberto Fernández . Todas las autoridades ejecutivas se beneficiaron de los votos de quienes representan a Misiones en el Congreso para sancionar leyes, nombrar jueces o a quienes se sentarán en el Consejo de la Magistratura; no sin antes cumplir con demandas, que variaron desde obras públicas, transferencias o exenciones impositivas a comercios de la región.

En caso de no ser decisivo en ninguna votación parlamentaria, Rovira no tendría cómo negociar medidas nacionales para Misiones. Entre ellas, en los últimos años, la que más le interesa es un área aduanera especial para darle competitividad a comercios de zonas limítrofes si los precios locales se encarecen. La medida no es muy necesaria en estos tiempos, pero lo pide igual y logró que el último Presupuesto facultara al Presidente a crearla.