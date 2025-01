El mini-Donald Trump de Córdoba: el intendente de Villa Allende busca levantar muros contra la delincuencia

En principio serán tres zonas vulnerables que agrupan varios barrios. Si el 40% de las personas consultadas se opone, la medida no podrá aplicarse.

Hace un año atrás, con un flamante gobierno de La Libertad Avanza en pleno estreno de gestión, Cornet coqueteó con el virrarruelismo en pleno Festival de Doma y Folklore. Hoy, con la disrupción en la relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel, el intendente de Villa Allende se mimetiza más con las políticas de mano dura que pregona la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

¿El derecho en sí mismo es independiente de la voluntad de las mayorías? Es lo que plantean algunos constitucionalistas y la oposición, considerando la medida como inconstitucional por restringir la libre circulación.

En caso de aprobarse, detalló Crespo, se cobrará una tasa que va desde los $5.000 a los $8.000. Este pago que realizaría el contribuyente buscaría ser “ecuánime para que haya equilibrio” entre los mismos vecinos.

Embed - Municipalidad de Villa Allende en Instagram: "Estamos llevando adelante ideas innovadoras que son el resultado de escuchar a los vecinos . El Nuevo Programa Modelo de Seguridad Vecinal es la prueba de eso. Un sistema que se suma a todos los recursos que usamos todos los días para mejorar el monitoreo en nuestros barrios y prevenir el delito . Vamos a abrir un registro de oposición para que los vecinos puedan oponerse al proyecto en caso de no quererlo . De esta manera, la decisión de ejecutarlo o no será de los vecinos de cada uno de los barrios en cuestión . La implementación cuenta con 3 pasos: 1 Registro de oposición Los vecinos que no deseen la implementación podrán expresarse . Si más del 40% se opone, el proyecto no se ejecuta . 2 Licitación de cámaras Se adquirirán 250 cámaras, incluyendo cámaras con lector de patentes y su conectividad . 3 Ejecución de cierres Se realizarán alrededor de 50 cierres en distintos barrios de la ciudad, dependiendo del resultado del registro de oposición . Comenzaremos con los barrios: Pan de Azúcar Lomas Sur Villa Allende Parque El Ceibo San Alfonso Jardín de Epicuro La Cruz Importante Los vecinos serán notificados del registro de oposición, y el proyecto solo se ejecutará en los barrios o zonas que no se opongan al proyecto . #villaallende #muchomas"