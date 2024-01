El PJ bonaerense puede esperar, pero...

El huracán Javier Milei mantiene ocupado al peronismo y en Buenos Aires, como a nivel nacional, la búsqueda de un nuevo liderazgo en el PJ bonaerense está pausada. La mayoría cree que no es momento para revisar quién debe sentarse en el sillón que ocupa Máximo Kirchner. Desde septiembre, el diputado no volvió a convocar y el gobernador Axel Kicillof impulsa un camino alterno aunque no excluyente para canalizar el descontento social. Sin embargo, hay quienes ya comenzaron a mover fichas y muestran en qué lugar eligen pararse ante una eventual batalla por el sello partidario.