El papa Francisco destacó el rol del Estado y alertó por "modelos deshumanizantes"

"Los derechos sociales no son gratuitos. La riqueza para sostenerlos está disponible, pero requiere de decisiones políticas adecuadas, racionales y equitativas. El Estado, hoy más importante que nunca, está llamado a ejercer ese papel central de redistribución y justicia social", sostuvo el pontífice argentino en su mensaje.

En su saludo a una ONG de jueces, el papa Francisco criticó "el dios mercado" y "la diosa ganancia" por ser "falsas deidades" que llevan a "la deshumanización": "La historia lo ha demostrado" "No alcanza con la legitimidad de origen, el ejercicio también debe ser legítimo" pic.twitter.com/651EeT6YFX

El papa Francisco se diferenció de Javier Milei

"Hermanos, todos los que ejercen un poder público tienen que tener presente que no alcanza con la legitimidad de origen. El ejercicio debe también ser legítimo", señaló Francisco en el video que se proyectó en la sede de avenida Ingeniero Huergo 1189 de la Ciudad de Buenos Aires.

"¿Qué justificación puede tener el poder si se aleja de la construcción de sociedades justas y dignas? ¿Puedo ser un buen magistrado mirando hacia el costado frente al sufrimiento del otro? Por favor, cada día frente al espejo pregúntense por ustedes mismos y pregúntense por los otros", se preguntó Jorge Bergoglio.

"Vivimos épocas de intensa injusticia: pocos ricos cada vez más poderosos y millones de pobres negados y descartados. No hay futuro, no hay desarrollo, no hay justicia ni democracia en un mundo en donde millones de niños comen diariamente sólo los desechos de aquellos que si consumen", lamentó en ese marco.

La visita de Javier Milei al papa Francisco

El pasado 12 de febrero, el Presidente visitó al sumo pontífice en el Vaticano donde mantuvieron una audicencia privada durante una hora y diez minutos. Durante el encuentro, hubo gestos de reconciliación luego de los agravios que el mandatario le profiriera durante la campaña en 2023.

La audiencia privada “amena y distendida” y fuera de protocolo por su duración, no evitó que Milei y Francisco intercambiaran opiniones –confirmaron a Letra P fuentes vaticanas- sobre sus concepciones disímiles de la libertad y la justicia social. Tampoco para que el papa le preguntará sobre una promesa que le hizo en aquella conversación telefónica del martes siguiente al haber ganado el ballotage.