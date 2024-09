Enviaron un paquete con explosivos a la Sociedad Rural dirigido al presidente Nicolás Pino

Live Blog Post

Francos reiteró que el Gobierno podría deshacer la limitación del acceso a la información pública

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, remarcó que "no hay una obturación del derecho al acceso a la información pública" tras los cambios que introdujo con el DNU 780/2024, pero aseguró que el Gobierno está dispuesto a modificarlo.

"Si hay alguien que da un fundamento por algún tema que pueda ser tenido en cuenta o modificado, lo haremos", sostuvo el funcionario este jueves.

"No hay un límite, está en la Constitución, en pactos internacionales. Lo que hace el decreto es reglamentarlo y si hay alguien que considera que viola un derecho, tiene todas las vías legales para plantearlo", explicó Francos en radio Rivadavia y agregó: "No es que es un decreto que no tiene fundamentación o es caprichoso".