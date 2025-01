Javier Alonso, ministro de Seguridad: "Axel Kicillof es el dirigente peronista con mayor liderazgo"

PINAMAR (Enviada) Como una variopinta tropa de dirigentes que la eligen para vacacionar, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , también está en esta ciudad de la costa. Pero su posta no es la playa, sino la base de la Superintendencia zona atlántica 1, ubicada sobre la ruta. En una charla con Letra P , analiza su gestión en el primer año en el puesto, elogia a Patricia Bullrich y fustiga a Jorge Macri . ¿Y del peronismo? Pide unidad y apoyo a los gobernadores, opina sobre qué rol debe tener Cristina y sentencia: “Kicillof es el dirigente peronista con mayor liderazgo”. Piensa que hay 2027, pero prefiere no desayunarse la cena.

-La oposición no piensa lo mismo. Critica su gestión.

-Hay un laburo importante, pero tenes dos muertos todos los días. ¿Por qué los homicidios de la Ciudad de Buenos Aires, de Mendoza o de Córdoba no se muestran? No sé. Hay una billetera oprobiosa del gobierno de la Ciudad. Hay mucha pauta, no se lo crítica, se escaparon más de cien presos, imaginate si a mí me hubiera pasado. La mitad de esos presos lo recapturamos nosotros.

-Jorge Macri y funcionarios de la Ciudad lo criticaron duramente.

-Si la política es la payasada que hace Jorge Macri contando los policías que atacaron es subirnos a un ring ridículo sobre una situación que no existe.

-¿Qué sucede en la Ciudad que no se muestra en los medios?

-La ciudad más rica de la Argentina está sucia, se le escapan los presos, tenes asesinatos de sicariato en pleno Recoleta, un montón de narcos que están escondidos en la Ciudad. La sociedad está cansada del discurso berreta, valora que la provincia, con el Ministerio de Seguridad de la nación trabajen coordinadamente. Jorge Macri tendría que sumarse a ese espacio para poner un límite al narcotráfico y la violencia.

-¿Cómo está su relación con los intendentes?

-Logramos una buena articulación, construyendo una política de seguridad provincial que se localiza en cada municipio y que cada intendente le da su impronta.

-¿Cuál es su principal desafío en materia de seguridad?

-El narcotráfico.

El liderazgo de Kicillof y la interna con CFK

-¿Cómo ve al peronismo para las elecciones?

-El peronismo tiene la responsabilidad de representar a las 11 millones de personas que nos votaron, el 44% en el ballotage. En la provincia ganamos en las PASO, la general y el ballotage.

-¿A qué lo atribuye?

-A la propuesta de Axel, el dirigente peronista con mayor liderazgo. Ganó las tres instancias, ofreció una política con la que la gente se sintió representada y que acompaña.

-¿Cuánto afecta la interna al peronismo?

-Está bien discutir, pero tenemos que lograr una síntesis superadora. Axel es el camino. Tenemos que ver cómo construimos una herramienta política que nos permita volver a gobernar la Argentina y en eso Axel tiene un liderazgo muy importante.

-¿Cuál debe ser el rol de Cristina Fernández?

-Reorganizar el movimiento peronista desde el PJ. Hay muchas conversaciones sosegadas desde hace mucho tiempo, hay que federalizar el peronismo, no puede ser que tengamos un peronismo que no sea competitivo en el interior. Hay que poner sobre la mesa un montón de situaciones que ocurrieron.

-¿Cuál es el camino?

-La cercanía de Axel con la gente es un camino para poder reconstruir eso. Cristina tiene esa responsabilidad. Necesitamos un peronismo unido.

-¿Va a terminar unido?

-No lo sé. Depende de los actores. Necesitamos un peronismo unido que banque a los gobernadores, que son los principales responsables de la gestión.

-Cristina dijo que prefiere las elecciones concurrentes para evitar que en la provincia se discuta el tema de la seguridad.

-El cierre de campaña de las PASO del año pasado no se hizo por el homicidio de Morena en Lanús. Nunca ocurrió que no se discutiera la seguridad en campaña. Se va a discutir seguridad, hicimos lo que teníamos que hacer.

-¿Prefiere una elección desdoblada?

-Primero hay que definir si hay PASO o no. Cuando hablás con los intendentes te explican que conviene desdoblar. Desde mi lugar, sé que la seguridad se va a discutir sea como sea la elección.

-¿Visualiza el camino del peronismo después de la elección?

-Hay que empezar a construir el camino para 2027. Axel mostró el camino que nos permitió ganar las tres elecciones, ganar municipios… tiene todo ese capital político. Axel despierta una esperanza de construir ese escudo que acompañe a los que se están cayendo por las políticas de Milei.

-¿Le gustaría que fuera candidato a presidente?

-Me gustaría que este modelo que estamos llevando adelante en la provincia llegue a la nación. Pero falta mucho, no podemos desayunarnos la cena.