El libro de pases de Llaryora: quiénes son y de dónde vienen

No hay nombres que puedan calificarse como rutilantes. Más bien se trata de referentes con relativo peso en sus terrenos. Como tales, amplían un tejido que brinda cobertura a un candidato cuyos niveles de popularidad no alcanzan aún a los de su mentor, el gobernador Juan Schiaretti .

Punteo

En muchos casos se mostraron junto a él y a Llaryora en un asado realizado este lunes, en la localidad de Costa Sacate, departamento Río Segundo. Allí estuvieron Gabriel Vicentini, presidente del PRO del departamento San Justo y tribuno de cuentas de San Francisco; Mario Guerreiro, expresidente del PRO de Juárez Celman; Gastón Colazo, vicepresidente del partido amarillo en Río Segundo y candidato a concejal en Pilar; Santiago Capdevila, referente amarillo de La Carlota y candidato a legislador provincial; Claudia Reynoso, excandidata a concejala de JxC en La Carlota; Santiago Pastorino, excandidato a intendente de Río Segundo; Felipe Guerreiro Cavina, extitular del PRO en el departamento Juárez Celman; Raúl Pérez, exapoderado del PRO de Valle Hermoso y Alejandro Vallada, candidato a intendente en la misma localidad.

Junto a este grupo dieron su presente intendentes y candidatos de fuerzas vecinales que se nuclean en Comunas y Municipios de la Provincia (Comupro), ente que dio “libertad de acción” a sus integrantes. La salida de varios de la órbita de JxC fue lamentada por estrategas de la alianza. Ya en enero, habían decidido pegar las fechas de las elecciones municipales a la que fijara Schiaretti para la disputa por la gobernación.

De este grupo, resaltaron, destacan el intendente de Costa Sacate, Edgar Maciel Balduzzi; el alcalde de James Craik, Oscar Alberto Fasolis; el intendente de Salsipuedes, Marcelo Bustos, y su aspirante para la sucesión, Carina Torres; el jefe comunal de Colazo, Sergio Temporini y su par de Ballesteros Sur, Carolina Jara. En calidad de suplentes, los tres primeros integran la lista de legisladores por distrito único.

Horas después se formalizaría el cruce de vereda de Paulo Blume, exdirigente amarillo de Cosquín. Allí se presentará como candidato a tribuno de cuentas por la lista que encabeza Andrea Montes, cercana al intendente Gabriel Musso, del Partido Socialista, aliado al schiarettismo.

Más ruido provocarían dos incorporaciones amarillas llegadas de Villa Allende, una de las ciudades más importantes del Gran Córdoba. Delia Dolores Romero, hija de Eduardo “Gato” Romero, exalcalde de “la Villa” ya abrochó el vigésimo lugar en la lista por distrito único para la Legislatura. Nicolás García, exsecretario de Gobierno y mano derecha del exgolfista, disputará la intendencia por Hacemos Unidos por Córdoba.

El domingo, en la capital provincial, se había producido la renuncia de tres dirigentes que formaban parte de la Junta Ejecutiva Provincial del PRO: Rosendo Ventura Montero, quien debía asumir como vicepresidente del partido, el también vocal Roberto Giacossa y Juan Martín Gabutti, secretario de actas. Los tres enviaron una nota con duras críticas a Oscar Agost Carreño, nuevo titular partidario en la provincia, tras la renuncia de Pretto.

El entorno del exlegislador provincial confirmó que el pase de los mencionados fue resultado de gestiones realizadas de modo directo con el propio Llaryora. “Todo se negocia con él. Todo es parte de la misma estrategia”, precisa la fuente consultada.

Disidentes

Negociaciones personales también son las que antecedieron al pase de un puñado de Radicales Auténticos a la alianza oficialista. En todos los casos, parte del acuerdo que elevó a Myrian Prunotto como candidata a vicegobernadora por el espacio y que mantiene como operador a Gustavo Benedetti, intendente de Arroyito.

En la mencionada lista sábana destaca la presencia de tres figuras del espacio, como María Ortiz, intendenta de Alpa Corral; Andrés Torres, referente del Ateneo Rubén Américo Martí; y Sabrina Valor, dirigente de la ciudad de Río Ceballos.

También abrevan referentes como Héctor Penna, exlegislador por el departamento Santa María y excandidato a intendente de Despeñaderos, y Héctor Sarramea, exlegislador provncial por el departamento Totoral, junto a dirigentes como Alejandro Asensio, exfuncionario de la Municipalidad de Córdoba e integrante del Ateneo Rubén Martí; Andrés Torres, expresidente de la Juventud Radical y referente de la seccional 12 de la capital; Sergio Padros y Martín Ambort, de Villla Allende; Jorge Cravero, de Las Varillas; Samuel Bustos, de Cerro Colorado y Bartolo Garay, de San Pedro Norte.

Además se han sumado los intendentes Oscar Lauret, de Colonia Tirolesa; Fabián Reschia, de Estación Juárez Celman; Nelson Luján, de Villa del Prado; Fabián Luna, de Villa Candelaria; los jefes comunales Emiliano Ribodino, de Tío Pujio; Carmen Antonio Heredia, intendente de Olivares de San Nicolás.

El libro de pases seguirá abierto, aún después de junio. Llaryora sabe que junto a la legitimidad, indispensable para una nueva gestión, necesita una hegemonía con su propio trazo tras 24 años de gobiernos en manos de los dos tótem del peronismo cordobés.

Parte del mismo horizonte, el nuevo contingente del viaje no se sienten incómodo en su lugar, ni siquiera con el rótulo de transfuguistas con que apuntan sus exsocios. Sólo quieren dejar algo en claro: no sienten haber cometido traición.

“Nos dicen a nosotros, pero ¿y los que estaban en el palco de Juniors? ¿Acaso no son más traidores ellos, que resignan chances de ganar? ¿Cuántas veces cambió de partido Luis Juez? ¿Acaso no es traidor Rodrigo De Loredo, que siempre jugó sólo para su conveniencia? ¿Acaso romper la fórmula ganadora no es una traición a los acuerdos que sostenían a JxC?”, golpea una calificada voz amarilla.