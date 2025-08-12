HERIDOS DEL CIERRE DE LISTAS

¿El intendente Garate abandona el Frente Renovador?

El jefe comunal de Tres Arroyos fue relegado del armado de listas seccionales y analiza pegar el portazo.

Por Letra P | Periodismo Político
Pablo Garate fue relegado del armado de listas seccionales y analiza pegar el portazo.&nbsp;

Garate, junto a Sergio Bordoni (intendente de Tornquist), era uno de los representantes del massismo en la mesa política regional, que también integraban Alejandro Dichiara y Maite Alvado (La Cámpora) y Gabriel Godoy (Movimiento Derecho al Futuro).

El conflicto se desató cuando, según trascendió, la conducción del Frente Renovador definió por su cuenta la incorporación de Sofía Vannelli —dirigente de Vicente López— como cuarta candidata en la lista de Fuerza Patria por la Sexta sección, por detrás de Alejandro Dichiara, Maite Alvado y Alejandro Acerbo.

La decisión habría generado malestar en los intendentes, al considerar que se relegó a dirigentes locales en favor de una candidata de otra sección. En este contexto, fuentes cercanas anticipan que Garate podría formalizar su salida del Frente Renovador a fin de año, una vez finalizado el proceso electoral.

La lista completa de la Sexta

Fuerza Patria, espacio que representa al peronismo en la región, competirá por las bancas de la Cámara de Diputados bonaerense con una nómina encabezada por Alejandro Dichiara (diputado y ex intendente de Monte Hermoso), seguido por Maite Alvado, Alejandro Acerbo y Sofía Vannelli.

Completan la lista: Álvaro Díaz, Miriam Riat, Gustavo Brusa, Ángeles Trejo, Nicolás Orfano, María Ghigliani y David Alcalá.

En esta elección, la Sexta sección electoral renueva 11 bancas en la Legislatura provincial.

