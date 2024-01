Live Blog Post

Adorni defendió la ley ómnibus y criticó a quienes prefieren "el modelo de la decadencia"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la ley ómnibus, explicó que la iniciativa tiene el objetivo de “ampliar libertades, eliminar privilegios y desregular la economía” y dijo que entiende a “quienes no quieran acompañar" el proyecto porque consideran que "el modelo de la decadencia es el correcto”.

“Quien no acompañe será porque efectivamente considera que la mitad del país pobre, que los cinco millones de indigentes, que el 60% de niños pobres, que la falta de empleo, que el salario promedio de U$S 300 es el camino, como para nosotros no es el camino invitamos en este recorrido a sumarse a todos aquellos que quieran vivir en un país más normal y con más oportunidades y sobre todo con más libertades”, remarcó el periodista.

Adorni lo resumió a una dicotomía: “Estás con la Argentina que queremos o estás con la Argentina del pasado”. Aún así, el portavoz de Javier Milei aseguró que “el diálogo está abierto”, pero remarcó que lo que no se negocia “es la Argentina libre”. “Queremos ser un país normal y eso sí no se negocia”, reiteró el funcionario.

“Todo lo que ha plasmado el Presidente en su propuesta electoral se va a cumplir al pie de la letra, de punta a punta, absolutamente todo”, prometió el vocero y recordó: “(Milei) asumió para hacer lo que dijo que iba a hacer y no se moverá una línea de esa postura”.