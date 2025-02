Río Negro: los números de la provincia y las contradicciones del gobierno

Cuatro localidades concentran el 50% de la coparticipación provincial: Viedma, Cipolletti, San Carlos de Bariloche y General Roca. En todos los casos, las liquidaciones devengadas que publica el Ministerio de Hacienda en su sitio web dan cuenta de un 39% más de recursos, medidos en términos reales, en 2024 respecto de 2023.

Incluso, en algunos casos, como Cipolletti, las arcas fiscales se pretenden seguir engordando con tasas de dudosa legalidad como la “Tasa Vial”. Una tasa que, por ser análoga al impuesto a los combustibles líquidos sujeto a coparticipación federal, no puede ser creada a nivel local sin vulnerar los acuerdos fiscales. Claramente, se trata de otra muestra de irresponsabilidad.

Para cualquier gobierno tener plata en la caja sería una buena noticia. Pero para Juntos Somos Río Negro es un pésimo dato, porque desarma el relato que permitió construir un provincialismo en modo víctima.

Números en Río Negro

Ya no vale decir que no hay plata porque la Nación no gira fondos, ni vender épicamente cada giro extraordinario o cada peso de deuda tomada. Ahora -reitero, a costa de los contribuyentes rionegrinos- la Provincia cuenta con más recursos propios y se acabaron las excusas para no hacer lo que hay que hacer.

En definitiva, lo que los rionegrinos reclaman es tener un mejor sistema de salud, sentirse seguros, mandar a sus hijos a clases como corresponde, abrir una canilla y que salga agua, transitar por rutas en buen estado, dejar de endeudarse para pagar intereses creando más intereses. Todo lo que debe hacer un gobierno que ya no puede echarle la culpa a otros de lo que no hizo en 13 años.