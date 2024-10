El apoderado de la lista de Martín Lousteau pidió alterar el resultado de la elección en la UCR bonaerense

Pérez le pide que lo “ayude a descomprimir el resultado” y va a fondo: “En el escrutinio provisorio puede haber un resultado y en el definitivo puede haber otro. Eso es lo que te estoy planteando, amigo”, dice el dirigente de Evolución. La respuesta de Blefari es contundente: “No puedo, Fernando, no puedo. Yo no traiciono, quiero que me entiendas (...) Podés controlar todo lo que quieras. No puedo hacer nada. Hice lo que tenía que hacer. Yo te dije que a Gustavo (Posse) no lo traicionaba”.