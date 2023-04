En La Plata no se resignan. Pese a que la exposición de Cristina Fernández de Kirchner dejó sensación de renunciamiento en gran parte de la militancia y la dirigencia del Frente de Todos, en el gobierno bonaerense no descartan una candidatura de la vicepresidenta. Reclaman no “sobreinterpretar” a Cristina y sugieren hacer lo que pidió, trabajar en un programa de gobierno. A Axel Kicillof le conviene doblemente que su jefa compita por la Casa Rosada: por los votos que ella traccionaría y porque eso clausuraría definitivamente la posibilidad –remota o imposible, según quien opine– de que lo corran a él para arriba, algo que no quiere, pero a lo que no podría negarse si lo decidiera CFK. Como sea, en sintonía con el mensaje entrelíneas que dio la expresidenta en el Teatro Argentino, el entorno del mandatario le manda un guiño a Sergio Massa, uno de los anotados en la carrera por el sillón de Rivadavia.