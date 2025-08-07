Diana Mondino, sobre Javier Milei y el escándalo $LIBRA: "No es muy inteligente o es una especie de corrupto"

La excanciller Diana Mondino rompió el silencio. A casi un año de ser eyectada del Gobierno por votar en contra de Estados Unidos en la ONU, la economista criticó al presidente Javier Milei por la criptoestafa y puso en duda la salud mental del libertario.
"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", consideró la exfuncionaria en diálogo con el periodista Mehdi Hasan para el medio Al Jazeera y agregó: "Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea". La exministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto remarcó que Milei "no debería" haber publicado el link de la criptoestafa.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1953546162683711799&partner=&hide_thread=false
Al ser consultada por los dichos del exasesor presidencial Carlos Rodríguez sobre el "desequilibrio mental" del jefe de Estado, Mondino reconoció: "Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón". Ante la insistencia de Hasan, la empresaria remarcó que no podía decir que Milei está mentalmente desequilibrado.
Además, Mondino se diferenció de sus excompañeros del Gabinete y, al ser consultada sobre si era la más adinerada del equipo de Milei, expresó: “Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy”.
La entrevista a Diana Mondino completa
Embed - Argentina: Chainsaw economics, dead dogs & Milei mayhem | Mehdi Hasan & Diana Mondino | Head to Head