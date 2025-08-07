LA LEY DEL EX

Diana Mondino, sobre Javier Milei y el escándalo $LIBRA: "No es muy inteligente o es una especie de corrupto"

La excanciller rompió el silencio tras su salida del Gobierno hace casi un año y criticó al Presidente por la criptoestafa y por su salud mental.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei y Diana Mondino.

"Hay dos posibilidades con $LIBRA: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", consideró la exfuncionaria en diálogo con el periodista Mehdi Hasan para el medio Al Jazeera y agregó: "Alguien le debe haber contado y pensó que era buena idea". La exministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto remarcó que Milei "no debería" haber publicado el link de la criptoestafa.

Al ser consultada por los dichos del exasesor presidencial Carlos Rodríguez sobre el "desequilibrio mental" del jefe de Estado, Mondino reconoció: "Tengo que decir que Carlos siempre tiene razón". Ante la insistencia de Hasan, la empresaria remarcó que no podía decir que Milei está mentalmente desequilibrado.

Además, Mondino se diferenció de sus excompañeros del Gabinete y, al ser consultada sobre si era la más adinerada del equipo de Milei, expresó: “Tal vez aparezca como la más rica del gabinete porque sí declaré, pero no lo soy”.

La entrevista a Diana Mondino completa

