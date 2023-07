Vaca Muerta y gasoducto: el potencial y los límites de la gran oportunidad argentina

La inauguración oficial del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) supone un momento trascendente para la Argentina en varios niveles. De menos a más, implica la exhibición de un logro importante de gestión en medio de una campaña electoral en la que el oficialismo panperonista encuentra dificultades de enorme calado. Asimismo, supone un alivio presente y, mucho más, futuro en términos de balanza energética y restricción de divisas. Por encima de eso, la chance de encontrar en la actividad hidrocarburífera no convencional que tiene centro en Vaca Muerta una oportunidad enorme para el postergado desarrollo nacional . Por último y de la mano de lo anterior, una pregunta algo inquietante: ¿estará la dirigencia a la altura de un desafío que se mediría en lustros y en la continuidad de una política de Estado inmune a la grieta?

La mala es que Vaca Muerta y el gasoducto no son una panacea capaz de aliviar todos los males . Muchas cosas podrían fallar en el camino necesario, desde un desarrollo cansino que coincida con una eventual pérdida de atractivo de la actividad en las próximas décadas hasta la posibilidad de que el proyecto encalle en los habituales pliegues de la política, la burocracia y hasta la corrupción.

La buena es que el combo de los yacimientos no convencionales –los segundos del mundo en gas y los cuartos en petróleo– contienen las semillas de un cambio drástico de la matriz productiva nacional y de una de las limitaciones más atávicas al desarrollo: la escasez de divisas para financiar el crecimiento de la industria, la llamada restricción externa.

El punto anterior es interesante. Economistas liberales dicen, no sin cierta lógica, que la restricción externa no existe, dado que, a cierto nivel del tipo de cambio, las exportaciones tendrían un enorme incentivo para crecer y las importaciones, los equivalentes para desalentarse. El problema, añaden, es que no hay un consenso social respecto de qué tipo de cambio debe regir las relaciones entre los diferentes sectores productivos, dado que uno muy alto eliminaría la escasez de dólares mencionada, pero hundiría las condiciones de vida de las mayorías populares.