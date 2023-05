"Estamos trabajando intensamente, no solo en la categoría gobernación sino en cada uno de los distritos. Si habrá internas en todas las categorías es importante que tengamos representación", sostuvo en declaraciones a Radio Con Vos y, ante la consulta sobre os armados locales, dijo que está preparando las nóminas "en todos lados".

"Defiendo la competencia al interior de las fuerzas políticas porque son un gran ordenador, es bueno que cada precandidato lleve una propuesta integral para no confundir a la gente”, agregó.

En ese contexto, admitió que si bien "es obvio que hay distintos puntos de vista y matices dentro del Frente de Todos", mencionó en particular a la relación con Sergio Massa - quien desacuerda con el uso de las PASO para definir candidaturas- y aseguró que "todos los días" trata de ayudar al ministro de Economía en "la pelea titánica que está dando"

"Él tiene su visión y yo la respeto. Estoy convencido que tengo el mejor programa de desarrollo para la Argentina, en defensa de su industria nacional y del trabajo", expresó y remarcó que es "peronista" y "siempre" jugará "adentro" de esa fuerza política.

"Mi precandidatura no es contra nadie, si no que es a favor del país. Estoy convencido que tengo el mejor programa para el desarrollo de la Argentina y por eso quiero presentarme a las PASO. Voy a dar pelea adentro, nos va a fortalecer y nos va a dar una mayor pelea política de entrar a la elección de octubre, lo mío no es contra elle ni contra ninguna organización", enfatizó.