Daniel Gollan apuntó contra Manuel Adorni: "Es un ignorante absoluto"

"Contestar las chantadas de un chanta es una molestia. Adorni es un ignorante absoluto y verlo a este muñeco de torta todos los días hablando pavadas es molesto. La comunidad científica se molesta cuando lo escucha, ni sabe cuánto tiempo se necesita para la inmunidad, se pone a opinar", expresó el diputado de Unión por la Patria (UP) en diálogo con Futurock.

Las declaraciones del exfuncionario de Axel Kicillof responden a los dichos de Adorni quien, en conferencia de prensa, aseguró que la vacunación por calendario contra el dengue “aún no está validada como estrategia para evitar la propagación de la enfermedad" y responsabilizó al gobierno de Alberto Fernández por la "falta de políticas de prevención".

"Si la Argentina hoy quisiera incorporar la vacuna del dengue al calendario, no habría disponibilidad. En algunas provincias hay dengue todo el año y no quieren poner recursos. No tienen registro de que esto es una Nación", agregó.