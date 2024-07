Cuál es el pliego de condiciones de la CGT para retomar el diálogo con el Gobierno

La mesa de conducción de la CGT no irá a la reunión tripartita

La CGT dio a conocer el pliego de condiciones para retomar las conversaciones con el Gobierno luego de anunciar la semana pasada que abandonaba la mesa de diálogo tripartito por el incumplimiento de acuerdos. La central obrera reclama una suba "inmediata" del mínimo no imponible de Ganancias para atenuar su impacto y el freno a la reglamentación de la reforma laboral .

El listado de pedidos fue revelado en las últimas horas por los integrantes del Consejo Directivo de la CGT , que espera una señal de la administración libertaria, luego del contundente y sorpresivo anuncio de la semana pasada de que no asistirá al encuentro tripartito de este miércoles. Sin embargo, estarán presentes abogados sindicales, quienes se reunirán con Corderos y asesores empresariales.

"El Gobierno no cedió en ninguno de los puntos sobre los que habíamos conversado. No cumplieron en nada. Después citó a los empresarios y empezaron por su cuenta a reglamentar los capítulos de la reforma laboral", afirmó Andrés Rodríguez , secretario general adjunto de CGT, a Letra P .

"Sentarnos a hablar cuando el Gobierno avanzaba con una catarata de cuestiones por su cuenta no tenía sentido. Obvio que pedimos un gesto con Ganancias. Hay que discutir para subir el piso del mínimo no imponible como primer paso", dijo Julio Piumato, integrante del Consejo Directivo de CGT y titular del sindicato de empleados judiciales. El gremio fue uno de los primeros en presentarse en la Justicia con un planteo de inconstitucionalidad contra el retorno de la cuarta categoría del tributo por no haber sido votado por las dos cámaras y espera un fallo favorable para los próximos días.

El listado de CGT

De esta manera, la mesa de diálogo para el consenso social, de cara a la conformación de un Consejo de Mayo, no tendrá sentada a la primera línea de la CGT. Al encuentro sólo asistirán abogados sindicales.

Para destrabar las negociaciones, el expediente Ganancias es clave. El Gobierno sorprendió con la reglamentación de un impuesto que será clave para el resultado fiscal de la gestión Milei en el segundo semestre del año. Lo hizo por decreto, imponiendo mínimos de $1,8 millones brutos para los solteros y de $2,2 millones para los casados con 2 hijos. Muy lejos de los pisos que pedía la CGT.

El consejo directivo de la central no tiene muchas expectativas con respecto a una respuesta favorable del planteo, que por ahora no tiene un número sobre la mesa. "El Gobierno nos tendría que llamar para discutirlo. Es un número que se tiene que construir", dicen las fuentes sindicales.

Por ahora, todos los cañones están puestos en la batalla legal. La cental espera que, en las próximas horas, la Justicia resuelva la cautelar presentada por el gremio de empleados judiciales y los magistrados y lo haga en contra de la aplicación del impuesto. El recurso está basado en un planteo de inconstitucionalidad porque Ganancias no fue votado por el Senado.

La estrategia de las cautelares quedó en manos de los gremios individualmente (presentaron judiciales, la Bancaria de Sergio Palazzo y los aceiteros de Daniel, Yofra), con la CGT corrida.

Reforma laboral

La reforma laboral es el otro eje central. El enojo de la CGT estalló luego de que trascendiera el contenido de la reunión que mantuvo Cordero con empresarios del denominado Grupo de los Seis en la que el círculo rojo empresarial pidió avanzar en la reglamentación inmediata de los capítulos más polémicos de la norma y profundizar esa agenda de desregulación en línea con la llegada de Federico Sturzenegger al Poder Ejecutivo.

Como parte de esa agenda, circuló la versión de una posible extensión de la jornada laboral y el retorno de los tickets canasta. El ministro lo desmintió por redes sociales la semana pasada. La CGT quiere un compromiso explícito.

La central obrera pide que el Gobierno frene la reglamentación y acepte el planteo para limitar un artículo que crea la figura de los colaboradores monotributistas, que permite que un empleador pueda tener hasta tres colaboradores autónomos a cargo.

La CGT quiere que esa figura sea de aplicación transitoria y solo como paso previo a una efectivización de esos trabajadores. Es difícil que esa postura pueda congeniar con la de los empresarios.