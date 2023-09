Cristina Elisabet Perdón

"Entiendo que hubo mucha ilusión, mucha expectativa y que no se pudo cumplir. Quiero pedirles perdón. Lo intenté muchas veces, pero no vale la pena, hay que meterle para adelante". A un mes de las generales del 22 de octubre, comicios que serán claves para definir el legado K frente al plan motosierra que propone la Libertad Avanza, Cristina Fernández de Kirchner irrumpió en la campaña de Unión por la Patria (UP). Lo hizo para dejar atrás el albertismo, bendecir-otra vez- a Sergio Massa como el elegido para continuar con las políticas del campo nacional y popular, y defender un Estado fruto de la reconstrucción post-2001 que Javier Milei propone destruir y al kirchnerismo que Juntos por el Cambio reclama terminar .

A falta de apellido, sobraron los minutos dedicados a argumentar en contra de las propuestas libertarias. Con filminas, Cristina Kirchner desestimó que el diputado pueda recortar 15 puntos del PBI y reprochó que se mire más el 0,38% del producto que implica el Potenciar Trabajo y no el 3% del pago de la deuda. También achacó- con otro cuadro- la trillada queja empresaria (y libertaria) de la presión impositiva (en Argentina es del 32,3% y en Italia, del 50%).

La vice coronó la exposición con una frase que sacó al auditorio del letargo de los números: "El problema radica en el nivel de endeudamiento, en la economía creciente en negro...la economía bimonetaria no se soluciona poniendo la cara de George Washington". Fue la frase que tomó Milei para responderle en sus redes.

.@CFKArgentina la cara de Washington sólo sirve para matar a la inflación que gestó la casta durante 20 años...

Crecer: ahorro, inversión y derechos de propiedad;

Fissco: la motosierra;

Trabajo: modernización laboral;

Agilizar: desregulación;

Competitividad: apertura.

VLLC !!!

El diagnóstico siguió, con autocrítica. No sólo con el perdón, en línea con la narrativa electoral massista, también con el llamado a un debate interno para explicar los tres tercios. Puso como ejemplo, los días de clases y le habló al sindicalismo. "Si nosotros no discutimos los problemas, van a venir de afuera a imponerlos condiciones que no son las reales. Hay que discutir sin enojarnos, porque estos tipos vienen con los vouchers. No hay que tornarnos corporativos, se puede ser corporativo de derecha, pero también de izquierda", disertó.

La conclusión, a modo de llamada militante, fue: "Le erramos si pensamos que la gente se volvió a la derecha; querer vivir bien no es de derecha".

"Después del derrumbe", es un libro de conversaciones entre Torcuato di Tella y Néstor. En el año 2001 pasaron cosas en el país... ¿Derrumbe por qué? Porque fue el derrumbe del modelo neoliberal.

Este año se cumplen 40 años de democracia. En el 2003 era justo la mitad y fue…



Este año se cumplen 40 años de democracia. En el 2003 era justo la mitad y fue… pic.twitter.com/9WKjSottOH — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 23, 2023

Simular discurso, pero más bajado a tierra, vino después de la charla, afuera, frente a la militancia que había seguido el monólogo desde una pantalla gigante. Apenas tomó el micrófono explicó su irrupción en una campaña que la tuvo más de testigo. "Tenia muchas ganas de tomar contacto con ustedes, pero también de decir lo que creo que está pasando y aportar, no desde la teoría, desde la experiencia de haber estado ocho años en la Casa Rosada y acompañando a él toda la vida". Apuntó que su objetivo era que la sociedad entienda cuál es el verdadero problema de nuestra economía".

Como cierre, Cristina Kirchner dejó un mandato a la militancia: "No hay que enojarse con nadie, no hay que criticarle a nadie el voto; hay que debatir, pero con respeto". "Muerta o presa, no me importa, no me voy a callar nunca", fue su frase final, la única referencia a la reapertura de dos causas en su contra esta semana, noticia difundida minutos antes en las placas rojas de la TV antes de que se divulgara que este sábado reaparecía en la campaña. Podría ser su única intervención pública hasta el 22-O.