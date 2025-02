Balas y horcas: José Luis Espert, entre la amonestación de Karina Milei y el gesto del Presidente

El entorno de la secretaria general de la Presidencia tomó distancia del legislador, al asegurar que no consultó con El Jefe antes de hacer sus declaraciones, tal como dicta el manual de la narrativa libertaria. En medio del silencio oficial, el economista se llevó un gesto del jefe de Estado: selfie.

De hecho, en Balcarce 50 le dijeron a Letra P que hay apenas un puñado de funcionarios habilitados a dialogar con la prensa con temario abierto, entre quienes -agregan- no se encuentra el economista que fue repatriado a las filas libertarias luego de pelearse con el actual mandatario. Es por eso que la entrevista que brindó Espert este miércoles generó sorpresa y distanciamiento político casi en partes iguales. "No tenemos nada que ver", sostuvieron las fuentes.

En paralelo, mientras el gobierno evitó subirse a la polémica, el economista obtuvo un respaldo implícito de Milei, no tan efusivo por ahora como podría esperarse del mandatario: compartió un tuit de Espert en el que se los ve juntos.

No es la primera vez que Milei contiene a un dirigente que no es del agrado de su hermana Karina como parte del ecosistema libertario. Van quedando cada vez menos. Más allá de la buena relación entre el Presidente y Espert, en la Casa Rosada tomaron nota del poder que demostró Karina Milei la semana pasada: con horas de diferencia, se deshizo de Eduardo Serenellini, que su hermano había retenido en la Secretaría de Medios; y de Ramiro Marra , que fue expulsado de LLA. Ambos habían sido sostenidos por el Jefe de Estado hasta que pasó la guadaña de El Jefe.

José Luis Espert, por su cuenta

Aun así, en el gabinete mileísta prefirieron bajarle el tono a la polémica que se generó en redes sociales y que obtuvo una rápida respuesta del gobierno bonaerense: en la sede gubernamental se inclinaron por encapsular la propuesta alrededor del diputado. "No tenemos nada que ver, lo que dijo corre por cuenta suya", comentó a este medio un funcionario de diálogo cotidiano con los hermanos Milei, que recordó además que no es la primera vez que Espert exhibe este tipo de discurso. "Ya viene con declaraciones parecidas como cuando decía que quería 'cárcel o bala'", agregó la misma fuente.

La mano de piedra

La polémica surgió a partir de una entrevista en la que Espert propuso una serie de acciones para terminar con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires: “Hay que colgar a cuatro o cinco de estos delincuentes en una plaza pública, después de llenarlos de agujeros, y vas a ver cómo no joden más con la gente de laburo. Y a los narcos, pasarlos por arriba con los tanques, a sus búnkeres... La gente no da más", dijo el economista.

"A los chorros los tenés que llenar de agujeros. Hay que colgar 4 o 5 de estos delincuentes en una plaza pública y vas a ver cómo no joden más"



JAJAJJAJAJAJAJAJJSJAJSJA qué tipazo Espert pic.twitter.com/ozMNZJIhnt — lorem ipsum (@altashanta) February 5, 2025

Si bien las declaraciones se dieron tan sólo unos días después de que el propio jefe de Estado graficara con un "baño de sangre" en el territorio bonaerense, producto de los recientes hechos de inseguridad en el conurbano que la Casa Rosada está usando en una especie de precampaña electoral, la distancia que tomaron frente a Espert en algunos despachos de Balcarce 50 se corresponde más con la desconfianza que le tiene la secretaria general de la Presidencia.

La desconfianza de Karina Milei

Desde hace un tiempo, la hermana menor de los Milei desconfía de Espert. El Jefe, cuentan, no olvida que pasó en muy poco tiempo de encabezar una lista liberal en la madre de todas las batallas a respaldar sin reparos la precandidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta. Tras aquella derrota, Karina no olvida que fue recién ahí que decidió regresar a sus bases y alinearse al espacio libertario, aunque no de manera orgánica y partidaria a La Libertad Avanza, que conduce precisamente la secretaria general.

Por eso, si bien al economista se le termina el mandato este año y ya avisó que quiere renovar, en el oficialismo ponen un manto de dudas sobre la posibilidad de que Espert sea la cara libertaria en la campaña bonaerense para enfrentar a Axel Kicillof.

Karina Milei no disimula su desagrado: no por nada decidió delegar el armado político y bonaerense de su espacio en otros dirigentes, excluyendo por completo al economista, que tampoco estuvo en los últimos actos partidarios en Buenos Aires. A nivel nacional lo hace el tándem Martín y Eduardo Menem, en tanto que a nivel provincial está Sebastián Pareja, de buen vínculo con otros actores bonaerenses como Diego Valenzuela.