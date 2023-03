Córdoba: Llaryora dio un discurso calibrado con todos los ejes de su campaña

En el acto, que se llevó a cabo en el atardecer del jueves en el nuevo Centro Operativo dependiente del CPC Colón, en el barrio Villa Urquiza de la capital cordobesa, Llaryora desgranó un mensaje que recorrió los vectores principales de su discurso de campaña, en el que abre los brazos para recibir a sectores del radicalismo, el vecinalismo y el PRO para confluir en una alianza cordobesista reloaded. Además de ensalzar a Passerini, castigó a las gestiones que lo antecedieron, a cargo de las fuerzas opositoras de ayer y de hoy, poniendo a salvo solo a Rubén Américo Martí. "Yo sinceramente no sé qué pasó ni por qué. Si no supieron, no quisieron, no lo vieron. Tal vez tenían algún problema de ideológico o de envidia frente a la gesta de un intendente de la talla de Rubén Américo Martí", martilló Llaryora para luego recordar, que "todos saben que Martí no es de nuestro partido".