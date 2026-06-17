Marcos Ferrer busca extender su control sobre la UCR Córdoba y la oposición amenaza con ir a la Justicia

Marcos Ferrer y Rodrigo de Loredo, los dueños de la lapicera de la UCR de Córdoba

Marcos Ferrer avanzó con una estrategia para postergar la elección interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba hasta 2027. Con el respaldo de Rodrigo de Loredo , el jefe del partido promovió una prórroga excepcional de los mandatos vigentes, mientras sectores opositores denunciaron un acuerdo de cúpulas y anticiparon una ofensiva ante la Justicia Electoral .

La Mesa Ejecutiva del Congreso Provincial convocó a un plenario extraordinario para el próximo sábado 11 de julio. La reunión se realizará de manera virtual y tendrá como principal objetivo debatir la extensión de las autoridades partidarias hasta el 29 de septiembre.

La iniciativa surgió a partir de solicitudes presentadas por comités departamentales, de circuito y núcleos internos del radicalismo cordobés. Según la documentación difundida por la conducción, más de un centenar de estructuras partidarias respaldó la postergación del proceso electoral.

La conducción sostuvo que la medida respondió a factores políticos, económicos y organizativos. Entre los argumentos centrales mencionó la crisis económica nacional y la falta de recursos suficientes para afrontar los costos de una elección interna de alcance provincial.

Además, el sector que encabeza Ferrer planteó que la extensión de los mandatos permitiría fortalecer los consensos internos y evitar una confrontación partidaria que debilitara la construcción de una alternativa política para las próximas elecciones.

Otro de los fundamentos expuestos por el oficialismo fue la elaboración de un plan de modernización electoral. La propuesta incluyó la implementación de herramientas digitales para reducir gastos operativos y ampliar la participación de afiliados en distintos puntos de la provincia.

Un legislador, listo para jugar en la UCR

En paralelo, el deloredismo trabaja sobre un escenario alternativo. Si la estrategia de postergación no prosperara, el legislador provincial Matías Gvozdenovich aparece como uno de los principales candidatos para suceder a Ferrer al frente del Comité Central.

En declaraciones a Letra P, el dirigente defendió la potestad del Congreso partidario para resolver la continuidad de las autoridades. “Los congresales de cada departamento del interior y la capital son los que van a votar y decidir si hay prórroga. El órgano máximo es el que va a definir”, afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2065458524943966456&partner=&hide_thread=false DISCUSIÓN 2027 Juez y De Loredo coronaron con una foto de unidad dos semanas críticas para el cordobesismo



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Gvozdenovich también se refirió a la posibilidad de una intervención judicial. “En caso de que se judicialice y de que intervenga el juez, como la última vez, ahí estoy preparado para ser candidato a presidente del Comité Provincial. Sigo con la misma expectativa y las mismas ganas”, señaló.

La referencia remite a antecedentes recientes dentro del radicalismo cordobés. La Justicia Federal, bajo la órbita del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, intervino anteriormente en disputas internas vinculadas con el calendario electoral partidario.

Cabe recordar que, en 2025, la judicialización de la interna por las candidaturas legislativas terminó con De Loredo declinando su candidatura, situación que dejó al exintendente Ramón Mestre como el representante de la Lista 3 en octubre. La historia se repite.

La oposición prepara la ofensiva judicial

Mientras tanto, los sectores agrupados en la denominada Tercera Vía profundizaron su rechazo a la propuesta oficial. El espacio UCR de Pie, encabezado por el legislador Dante Rossi y el intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, confirmó que recurrirá a los tribunales para exigir la convocatoria a elecciones.

Los dirigentes opositores sostuvieron que la falta de recursos económicos no justificó la suspensión de los comicios y advirtieron sobre el riesgo de limitar la participación de los afiliados. Además, enviaron una nota al Comité Nacional presidido por Leonel Chiarella para solicitar que se garantizara la renovación de autoridades mediante el voto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanteVRossi/status/2066537029731508345&partner=&hide_thread=false El partido de la democracia no puede negar la democracia interna.



Junto a dirigentes radicales de toda Córdoba pedimos a la @UCRNacional que impida la prórroga de mandatos y garantice la renovación de autoridades mediante el voto de los afiliados. pic.twitter.com/MShfXgpIqx — Dante Rossi (@DanteVRossi) June 15, 2026

Por su parte, el referente de Confluencia, Ramón Mestre, no fijó posición pública debido a que se encontraba fuera del país.

El próximo 11 de julio se convertirá en una fecha decisiva para el radicalismo cordobés. La conducción confió en reunir los apoyos necesarios para aprobar la prórroga de los mandatos, mientras la oposición apostó a que la intervención de la Justicia termine por modificar el rumbo de la disputa interna.