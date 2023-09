Con la mira en la gobernabilidad, Francos tomó el control de la agenda política de Javier Milei 

La primera misión la empezó con llamados al heterogéneo universo de dirigentes de LLA. Con algunos se reunió cara a cara, mientras que con otros prefirió diálogos telefónicos, para evitar mostrarse y herir sensibilidades en un espacio donde abundan los recelos personales. “Inició varios noviazgos no correspondidos”, bromeó un candidato y referente libertario, en alusión a las maniobras de Francos para no quedar inmerso en las internas.

El exdiputado de Acción Republicana (el partido que fundó Cavallo) habló con la mayoría de los candidatos legislativos que se proyectan como referentes en el Congreso, donde LLA necesitará diseñar una alianza amplia si quiere abrir el recinto.

Ordenar a la tropa parlamentaria no será sencillo, porque hay varios perfiles altos entre los referentes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires; y otros desconocidos en el resto del país, con los que Milei prefiere no cruzarse, por desconfianza, pero no podrá evitar que tengan un voto en el Congreso. Karina Milei reunió a estos últimos hace dos semanas para bajar línea. Pronto la ayudará Francos.

La búsqueda de acuerdos

La construcción de un consenso legislativo que aporte gobernabilidad será uno de los principales desafíos de Milei si llega a la Casa Rosada. En sus incursiones televisivas, el candidato presidencial anticipó que intentará acercarse a un sector del PRO y a una fracción del peronismo que no comulga con Cristina Fernández de Kirchner, referenciado en gobernadores que necesitan siempre de alguna ley.

En su entrevista con el diario La Nación, Francos reveló que tuvo contactos con gobernadores electos y mencionó dos de orígenes disímiles: el radical Maximiano Pullaro, de Santa Fe; y el peronista Martín Llaryora, de Córdoba. “Con alguno de ellos hablé”, confirmó, sin entrar en detalles, ni revelar con cuál.

Ambos se harán sentir y mucho en dos escenarios de poder que habrá desde diciembre, como parte de una Argentina fragmentada como nunca antes: las ligas de gobernadores -que incluirían alineamientos regionales y partidarios- y los bloques que se armen en el Congreso.

Llaryora, de hecho, podría liderar un grupo de partidos provinciales y peronistas sin tierra, con representación en ambas Cámaras legislativas. Ya tuvo contactos con legisladores santafesinos, rionegrinos y misioneros. Pullaro es cercano al senador Martín Lousteau, quien tiene aspiraciones de presidir la UCR, un partido que Milei desprecia, pero tal vez necesite.

Un denominador común de las reuniones que Francos tuvo con algunos candidatos legislativos fue que evitó ataques personales a Massa y hasta retó a los libertarios cuando abundaban en chicanas contra el tigrense, quien ha dado muestras de saber articular factores de poder, tenga o no un cargo.

Otra tarea del exbanquero, igual de importante, será acercar a Milei con el Círculo Rojo, que todavía le tiene desconfianza. El propio Eurnekián marcó distancia de su exempleado.

La influencia de Francos también pudo verse en la soltura con la que se expresó en las entrevistas, en una época en la que los candidatos legislativos y potenciales funcionarios de LLA suelen no ser autorizados a hablar en los medios, o se someten a un incisivo coaching previo. El propio Milei suspendió una entrevista con la CNN, según contaron en la señal estadounidense y sólo aceptó hablar con el periodista local Alejandro Fantino.

Francos sí se sometió a un cuestionario abierto con la señal de origen norteamericano, en el que se animó a hablar de temas complejos para LLA como la presión de los militares condenados por genocidio en la última dictadura para ser liberados. Garantizó que no saldrán de prisión, aún cuando algunos sectores del espacio, como la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, evalúa pedir que al menos se revise la condena efectiva de los ancianos, un planteo que en 2017 llevó al recinto Elisa Carrió. El jefe de político de Milei, ni lo mencionó.