Con la grieta en llamas, Horacio Rodríguez Larreta le pide a Juan Schiaretti ir más despacio para 2025

Las recomendaciones de Horacio Rodríguez Larreta

“Hay que esperar, no hay que mostrar la foto”, recomiendan desde las tibias canteras del exprecandidato del PRO a la Casa Rosada. Larreta también cree que el año que viene será de Milei, pero que un triunfo, en las circunstancias que sea, no alcanzará para cambiar el equilibrio de poderes en el Congreso. ¿Necesita hacerlo si logró algunos objetivos en minoría y con una banda legislativa improvisada?

schiaretti larreta eeuu.webp Horacio Rodríguez Larreta y Juan Schiaretti no se muestran en público con frecuencia, pero hablan. Los tiempos del juego, su principal diferencia.

Otra vez, la única carta de salvación para que "la gente escuche" -dice el larretismo- es que la vía de las finanzas, donde Milei prueba su éxito, no derrame en la calle de economía real.

"No le podemos pedir a la gente que se deprima, tiene que creer, pero sabemos que el modelo libertario no es viable", opinan en el búnker de Rodríguez Larreta. La posibilidad atada al yerro ajeno.

El radar anticasta de Javier Milei

Casta. La vía del medio corre el riesgo de quedar pegada con la casta. El larretismo dice que no hay que hablarle, por ahora, a un electorado emocionalmente conectado con Milei. Cuando baje la espuma sería el momento y debería hacerse con un programa.

La posibilidad concreta de que se eliminen las PASO complica las sinergias opositoras. “El candidato de esa ingeniería electoral será el que mejor empatice con la sociedad”, agregan en la mesa chica del exalcalde porteño. ¿Surge un retador al tres veces gobernador en esta nonata alianza?

bullrich monteoliva quinteros.jpeg Patricia Bullrich inaugurará la base de Prefectura Naval en Embalse.

El larretismo recomienda bajo perfil, pasar sin hacer olas la elección intermedia. Su exrival interna, Patricia Bullrich, así lo entiende también.

Este lunes, la ministra llegará a Córdoba para inaugurar la primera base de Prefectura Naval en Embalse. Se mostrará con su armadora, Laura Rodríguez Machado, y el jefe de La Libertad Avanza en la provincia, Gabriel Bornoroni. Participará del acto oficial y no mantendrá reuniones políticas.

Mauricio Macri, resiste

Poco queda para mostrar del desaguazado PRO de Córdoba. Mauricio Macri lo comprobó cuando participó del almuerzo en la Bolsa de Comercio. Un puñado de intendentes, la incondicional Soher El Sukaria y su amigo, el empresario Manuel Tagle, fueron la escudería fiel.

Semanas después se comprobó que no tiene poder de fuego para echar al “traidor” Oscar Agost Carreño, el presidente del PRO de Córdoba que forma parte de la bancada Encuentro Federal, que también integra el cordobesismo. No se descarta una intervención del partido en medio de la feria judicial. Ya se mueven los hilos de un lado y del otro.

mauricio macri bolsa cordoba octubre.JPG El presidente del PRO, Mauricio Macri, disertó en la Bolsa de Comercio y le pidió a Javier Milei que aproveche el apoyo social.

Macri no desistirá de lo que cree que es suyo. Este viernes, María Eugenia Vidal llegará a Córdoba para un panel político que organiza el semillero fundado por Guillermo Dietrich, La Generación. Serán de la partida también Luis Juez, Rodrigo de Loredo, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, y el gobernador de Chubut, Nacho Torres.

Los desbancados que mira Juan Schiaretti

Schiaretti se mueve calculadamente. No comparte la quietud que pide Larreta para evitar llevar la marca de la casta. Si el exgobernador no permanece inmóvil es porque observa que 2025 es una oportunidad de fortalecer el juego en el Congreso, caja sonora para pensar un 2027. Hay una camada de futuros desbancados que no se siente cómoda en los extremos: no negociará con Unión por la Patria, tampoco con LLA. Sin embargo, en diciembre del año que viene se les termina el mandato y no hay demasiadas plataformas disponibles para intentar retener sus lugares en el Congreso.

Hacemos por Argentina los espera. Schiaretti habla con todos los puntales de esas 17 figuras antigrieta del PRO, la UCR, el PJ anti-K y otros espacios progresistas que tienen fecha de vencimiento el año entrante en Diputados.

La lista es profusa: están los bonaerenses Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Facundo Manes y Danya Tavela; el chaqueño Juan Carlos Polini y la porteña Ana Carla Carrizo.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1853872960668672171&partner=&hide_thread=false En Tigre, provincia de Buenos Aires, compartí con el intendente @ZamoraJulio y el diputado @RandazzoF el ciclo de charlas “Ciudades Futuras”. Hablamos de modelos de gestión.



El déficit fiscal no se combate a los hachazos. No se puede recortar por recortar, sin miramientos, eso… pic.twitter.com/sXW5k6OGey — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) November 5, 2024

Sigue la tropa cordobesa en cuyo futuro tendrá injerencia directa Llaryora: Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca. Se completa el scrum mediterráneo con Héctor Baldassi y Agost Carreño.

El correntino Manuel Aguirre, la entrerriana Marcela Antola, el formoseño Fernando Carbajal y la pampeana Marcela Coli engordan la lista de diputados con mandato cumplido. Cierra la nómina con los santafesinos Mario Barletta, Melina Giorgi y la socialista Mónica Fein.

El cordobesismo asegura que el armado nacional tendrá "grandes nombres". El larretismo pide hablar de programa. La grieta confunde y la eventual ausencia de las PASO obliga a repensar las estrategias.