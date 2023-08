Con halcones picando en punta, JxC va por todo en la Cuarta sección

Por otro lado, el foco está puesto en las bancas a la Legislatura que aportará esa región. JxC buscará aumentar la cantidad de escaños, aunque ya controla la mitad. Renueva siete bancas, el peronismo seis y la restante es la del mono bloque de Fabio Britos, hermano del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos. En ese marco, la aspiración del espacio que ganó las últimas dos elecciones es llegar a ocho, quitándole una al peronismo, y apostar a que “los liberales no lleguen al piso (7,11%), para que el resto quede también en Juntos”. La conducción de JxC cree que el peronismo no llegará a los 35 puntos y ve luz en el hueco que dejará Britos tras su declinación a ir por otro mandato. Si el sector libertario, aún con una desconocida representación bonaerense, no llega al piso, JxC logrará una sangría de bancas a su favor.