Cómo serán los exámenes que el Gobierno le tomará al personal estatal

Comprensión lectora: dirigida a todos los perfiles, con ejercicios que evalúan la interpretación de textos.

Razonamiento lógico-matemático: incluye cálculos básicos, probabilidades y análisis de gráficos.

Administración pública: exclusivo para administrativos y profesionales, con preguntas sobre derechos cívicos y leyes como el Código Electoral, la Ley de Ética Pública y la Ley de Procedimientos Administrativos.

Ejemplos de preguntas

Razonamiento lógico-matemático:

“En una sala de cine hay 350 clientes. Si la probabilidad de estar en el teatro A es 0,48 y en el teatro B es 0,24, ¿cuántos están en el teatro C?” Respuesta: 98.

Comprensión lectora:

"Enunciado: Me costaba mucho esfuerzo no repetirme, sufría con cada entrega. Cuando uno tapa el último cuadrito de una historieta y ya sabe cúal va a ser el final, es porque sabe que la cosa no va.

De acuerdo al contenido del texto, marcar la opción correcta

1. 'La cosa no va', porque la historieta pasó de moda.

2. 'La cosa no va', por enfermedad del historietista.

3. 'La cosa no va', por el riesgo de repetir las ideas."

Respuesta: 3.

Administración pública:

“¿Qué sanción le corresponde a un funcionario que acepta dinero para firmar un expediente?” Respuesta: Prisión e inhabilitación especial perpetua (Ley de Ética Pública, art. 31).

Cómo inscribirse a los exámenes que tomará el Gobierno

La inscripción será digital y estará abierta todo el año. Los pasos son:

Completar el formulario en la página oficial del SEP.

Solicitar un turno y esperar la asignación de fecha, hora y lugar.

Recibir las credenciales de examen, que deberán presentarse junto al DNI el día de la evaluación.

El turno podrá reprogramarse hasta 72 horas antes de la fecha asignada.

¿Quiénes deberán rendir el examen?

El reglamento, publicado este jueves en el Boletín Oficial en la resolución 26/2024, aplica a los empleados transitorios de la APN en CABA y 40 municipios bonaerenses, quienes deberán aprobar el examen si desean renovar sus contratos. También será requisito para quienes aspiren a ingresar por primera vez al Estado.

No obstante, estarán exceptuados:

Personal de planta permanente.

Personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), hasta que se garantice la accesibilidad adecuada.

Personal que resida fuera del AMBA.

¿Dónde tomará el Gobierno los exámenes?

En una primera etapa, las evaluaciones estarán dirigidas a los empleados que trabajen en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), abarcando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y más de 40 municipios bonaerenses.

Aunque la implementación comienza en diciembre, el cronograma se extenderá hasta enero para que todos los empleados tengan oportunidad de rendir.

El ajuste de Milei en la administración pública nacional en 2024

El lanzamiento del SEP se alinea con la política de reducción de gastos del Gobierno, que en 2024 redujo la dotación estatal en un 10,48%, eliminando 35.785 puestos en la APN. Según el Gobierno, la implementación de estas pruebas busca asegurar que los empleados públicos cuenten con las competencias necesarias para sus funciones, mejorando la transparencia y eficiencia administrativa.

Con este sistema, el Ejecutivo apuesta por un empleo público más profesionalizado, buscando garantizar idoneidad y fortalecer la calidad de la gestión estatal.