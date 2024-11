Cómo fue la cumbre de la UCR que gobierna: Valdés pegó la vuelta, conducción socialista y after office

Finalmente, ninguno de ellos dio el presente. Fuentes del gobierno mendocino aseguraron a Letra P que Cornejo no pudo viajar “por temas de gestión en la gobernación”, pese a que el intendente capitalino Ulpiano Suárez asumió la presidencia del foro nacional. Ahora bien, en los pasillos de hotel que fue sede del evento se comentaba que el exsenador de la tierra del buen vino fue clave en la designación del intendente que quiere ser gobernador.

Gustavo Valdés pegó la vuelta

El caso más curioso fue el de Valdés, que llegó a la ciudad de Córdoba este domingo para encabezar distintas reuniones políticas. El entorno del correntino confirmó la voluntad de participación, pero decidieron pegar la vuelta ante la ausencia de sus pares.

El @FIntendentes_ar reúne a más de 500 municipios y comunas de todo el país y hoy más de 300 nos reunimos en la Ciudad de Córdoba.



Y nuestro mensaje es de unidad y gestión. La Argentina necesita un profundo cambio, que se construye desde cada ciudad y cada pueblo, cerca de los… — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) November 12, 2024

Sin embargo, en los pasillos del hotel Holliday Inn algunos intendentes comentaban que Valdés había tenido encuentros privados con varios de ellos durante la jornada. El referente radical que banca a Milei está enfocado en la interna de su provincia y en sellar la continuidad del radicalismo en el poder provincial.

Son momentos de alta sensibilidad en la UCR. No es casual que una de las mayores preocupaciones que expresaba el intendentismo reunido en barrio Poeta Lugones refiriera a los liderazgos difusos que tiene hoy la fuerza. Los gobernadores asoman como ese aglutinante necesario.

Presidencias rotativas en el Foro de la UCR

Otro cambio de estrategia sacudió la jornada. El radicalismo cordobés impulsaba al intendente de Bell Ville, Juan Manuel Moroni, como el presidente del Foro, aunque el acuerdo que se trasladó al papel fue el de las presidencias rotativas.

El único cambio que se autorizó sobre la marcha fue la incorporación del foro de Corrientes a la coordinación del organismo nacional.

de loredo moroni bell ville pelota.jpg Rodrigo de Loredo y Juan Moroni, intendente de Bell Ville.

El mendocino Suárez continuará con la titularidad en 2025; el año siguiente será el turno del santafesino Leonel Charella y en el año electoral tomará la posta el hombre que gobierna la ciudad cabecera del departamento Unión, al sudeste de la provincia.

Moroni es un dirigente que se define como “un radical que tiene los dos pies dentro del plato” y que desea que Córdoba vuelva a ser gobernada por una figura de la tropa. Si es De Loredo quien encabece ese proceso, como todo pareciera indicar, el intendente de la capital nacional de la pelota de fútbol apoyará.

El after office en Córdoba

La cena de camaradería prometía ser el plato fuerte de la noche. El globo se pinchó cuando se confirmó que no habría comensales VIP. Valdés no asistió, pese a estar a pocas cuadras y Ferrer alegó compromisos de gestión. Después de la merienda partió hacia su ciudad, Río Tercero. De Loredo tampoco fue parte del after office radical.

"No pudimos hablar mucho porque las distintas delegaciones hicieron rancho aparte", confesaba otra fuente que se quejó por la falta de intercambio y por las porciones pequeñas de los platos.

Sin embargo, la velada tuvo sus condimentos. La exposición del periodista de LN+, Paulino Rodríguez, cosechó elogios, y la presentación de Willy Magia permitió una pausa a la rosca.

Según el relato de fuentes cordobesas, Lousteau no tiene banca en ese radicalismo del interior. “Ni entre los intendentes de Santa Fe”, remarcaba una fuente cercana a De Loredo que participó de la cena. Lo cierto es que varios intendentes reprochan la falta de soporte del gobierno de Milei para las gestiones o las presiones extra que supone el ajuste que pasó por el transporte y otras partidas.

#Córdoba | Rodrigo de Loredo abre el Foro Nacional de Intendentes de la UCR



"La escuela de gobierno que tiene la Argentina son los gobiernos municipales"



@YaniPassero — LETRA P (@Letra_P) November 11, 2024

Entre la bruschetta prevista para la entrada y la carne con papas que protagonizó el plato principal, el intendentismo cordobés tocó otro tema que los interpela.

El Partido Cordobés de Martín Llaryora volvió a la carga. El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, les propuso acuerdos de gestión, pero también una participación en la estructura electoral de 2025.

“Hay intendentes que dicen que son radicales, pero acá no están y ponen la cara sin problema para el asado de Calvo”, protestó un dirigente de alto perfil sobre la foto que publicó Letra P. Es que observa que el intendentismo cordobés tiene un desafío mayor que el de las provincias gobernadas por radicales.

Pasada la medianoche, la cena terminó con la convicción de que el radicalismo tiene una red de 500 dirigentes que gobiernan que no puede dilapidarse en el año electoral. Cómo caminan las realidades que atraviesa el partido es toda una incógnita. En especial, porque también observan el juego de otras referencias de Juntos por el Cambio que exploran una alianza de centro. Sin Milei y sin el kirchnerismo.