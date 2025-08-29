Chubut: así es la boleta única para votar en las elecciones legislativas del 26 de octubre

La boleta única para Chubut ya definió el orden de sus listas.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

El mecanismo ubica a cada fuerza política con sus colores y logos en la boleta, lo que facilita la visualización de las opciones. El Partido Libertario será el primero en aparecer en la lista en la que el frente de Ignacio Torres, Despierta Chubut, y La Libertad Avanza, aparecen en la quinta y sexta columna.

Los chubutenses elegirán a quienes ocupen las bancas que, en la Cámara de Diputados, hoy están a cargo de Ana Clara Romero (POR) y la Eugenia Alianiello (Unión por la Patria).

La boleta única en Chubut El sorteo determinó que el Partido Libertario ocupe la primera columna, en el extremo izquierdo de la boleta única. Ariana Mellao y Carlos Bottazzi son los dos primeros candidatos que aparecerán en la boleta. La segunda columna será para el GEN, cuya lista es encabezada por Oscar Petersen y Rosana Etcheverry.

Juan Pablo Luque y Lorena Elisaincin integran la nómina del Frente Unidos Podemos, la versión chubutense de Fuerza Patria que ocupa la cuarta columna; mientras que en quinto lugar aparecerá el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) con las candidaturas de Santiago Vasconcelos y Emilse Saavedra.

Juan Pablo Luque 2.jpg El frente de Ignacio Torres, en el centro En Despierta Chubut, liderado por el gobernador Nacho Torres, los candidatos son Ana Clara Romero y Gustavo Menna. En tanto, la nómina de La Libertad Avanza lleva a Maira Frías y Julán Moreira. Las dos listas que apuestan a polarizar la elección aparecen pegadas en la boleta única, en quinto y sexto lugar. El Partido Independiente del Chubut, que lleva como candidatos a Héctor Vargas y Karen Ramírez aparece en la sexta columna. La boleta cierra con la lista de La Fuerza del Trabajo Chubutense, el peronismo díscolo que candidatea a Alfredo Béliz y Tatiana Goic.

Compartir en:









Notas Relacionadas