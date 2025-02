Axel Kicillof baja todos los actos políticos y se concentra en la apertura de sesiones en la Legislatura

No sólo suspendió por segunda vez el evento de Mar del Plata , sino todos los que estaban en la grilla de febrero, los de Junín y San Nicolás incluídos. Tras la Asamblea Legislativa, retomará la agenda de plenarios seccionales.

Axel Kicillof en La Plata Axel Kicillof, en la plaza Islas Malvinas de La Plata.

Para el primer miércoles de marzo, habrá un panorama más claro respecto del cronograma electoral, estiman en La Plata. En una entrevista periodística, Kicillof reconoció este martes que están “en absoluta incertidumbre” respecto de qué pasará con las elecciones. Al cierre de esta nota, aún no estaba definido si el Senado sesionará o no este jueves para, entre otros temas, suspender las PASO, cuestión clave para que el gobernador defina si desdobla o no las elecciones en la provincia.

Según confirmó un miembro de la mesa política del gobernador a Letra P, recién después de la apertura de las sesiones ordinarias el mandatario retomará la agenda de plenarios en las secciones electorales que estaban previstas.

Toda la atención al Libragate de Javier Milei

Como se dijo, otro de los motivos de la suspensión de los acto es evitar meter ruido cuando la Casa Rosada -y fundamentalmente el triángulo de hierro que conforman el Presidente, su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo- quedó en el centro de la escena por la estafa cripto. “Está muy en la centralidad lo de Milei y no hay que distraer”, dijo un funcionario bonaerense a este medio.

milei cripto con joni viale.jpg Javier Milei, en TN: "No hice nada malo"; "es un problema entre privados".

La misma consideración hizo un dirigente alineado con el gobernador que participa de los actos políticos convocados por Kicillof: “No hay que sacar el eje público de quilombo que tiene Milei”, afirmó.

“No puedo salir de la sorpresa y del espanto”, dijo el mandatario este martes al participar de una actividad de gestión en San Vicente, donde confirmó que le pidió a legisladores de UP que trabajen en el rechazo al DNU 70 y el artículo 1 de la Ley Bases que le otorga facultades delegadas al Presidente.

Documento de apoyo en boxes

Esta semana sería difundido un documento firmado por dirigentes sociales, gremiales e intendentes en apoyo al gobernador y respaldando el llamado de Kicillof a conformar un frente político amplio para enfrentar a Milei en las elecciones.

El documento serviría, además, como lanzamiento del espacio que está alineado con el gobernador. Aunque aún no termina de estar definido, bajo el nombre “Movimiento Derecho al Futuro”, o uno similar, se aglutinarían los sectores que apoyan al gobernador y harían desde allí un llamado a otros sectores para que se sumen al armado del frente electoral. El documento está en boxes, esperando el visto bueno para salir a la luz.