Bullrich les entregó a Massot, Juez, De Loredo y Negri la llave de la campaña en Córdoba

El destino lo colocó como un colaborador activo de la campaña de Bullrich. Hasta hace poco, el dirigente no imaginaba un regreso próximo a la provincia que caminó durante los años dorados del macrismo. Pasaron cosas.

Massot ofreció algo de resistencia al encargo de "la piba", aunque no se podrá negar los aceitados vínculos que tienen con todo el arco político cordobés que conoció bajo la tutela del exintendente de la ciudad, el menemista Germán Kammerath. Bullrich necesita ese know how, por eso aceptó las condiciones que el monzoísta puso sobre la mesa.