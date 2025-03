Buenos Aires: Martín Marinucci no consigue salir de la telaraña que le dejó Jorge D'Onofrio en Transporte

A casi tres meses de asumir al frente del ministerio de Transporte bonaerense, Martín Marinucci todavía no logró poner en marcha la gestión provincial del área en medio del desacople que generó la renuncia Jorge D'Onofrio . El exfuncionario está acusado por supuestas coimas relacionadas con el sistema de fotomultas e irregularidades con licitaciones referidas a la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“Marinucci entregó un par de cascos para la seguridad vial y visitó algunos intendentes; pero el ministerio no tiene gestión, sólo fotos”, dijo a Letra P un funcionario del interior bonaerense que conoce.

La voz consultada aseguró que hay atenuantes para comprender que ex titular de Trenes Argentinos "no rompió la inercia y no halló aún el tablero de comando del ministerio" e indicó que sólo hay que hacer un click en el sitio oficial del Ministerio de Transporte provincial, y entrar al banner de autoridades, para constatar que sólo aparece la imagen de Marinucci.