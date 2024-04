Biglieri: "Por valentía y coraje, Ricardo Gil Lavedra debe ser reelecto en el Colegio de Abogados de la Capital Federal"

-La reapertura del colegio después de la época de la pandemia, la posibilidad de reinstalar los servicios y de agregar más para los abogados en un mundo en el cual el ejercicio de la abogacía cambió diametralmente; a tal punto que no había ni siquiera bar en el colegio porque los concesionarios no se querían presentar porque la zona de tribunales es una zona desértica comparada con lo que era en la época de la presencialidad.

-Toda la transformación de servicios que hicimos está dirigida a que el abogado pueda usar los servicios físicos y digitales. Una integralidad de las clases, de los posgrados, de las capacitaciones, de los trámites por la app que habilitamos hace muy poco. Ese es el logro más importante, junto a la defensa del ejercicio de la abogacía, especialmente, en todo lo que significó el debate de la ley ómnibus.

-¿De qué manera participó de la discusión del proyecto en el Congreso?

-Se ha reunido con todos los jefes de bloque para expresar nuestra férrea negativa al tema de la escrituración de las sucesiones. Esto es que las sucesiones se hagan vía escritural y que se hagan los divorcios vía administrativo, dos negativas a las que nos oponemos porque sabemos todos que, por más que se quiera soslayar la cuestión, tanto las sucesiones como los divorcios siempre tienen materias conflictivas y siempre tiene que haber un juez para resolverlas.

-¿Qué otra cuestión destaca?

-El amparo que metimos contra la decisión de la ANSES de no permitir o decir que los abogados no tenían que hacer los trámites de la ANSES. El último que hicimos es el amparo referido al abogado como sujeto obligado a informar en el marco de las leyes de narcolavado que, en definitiva, lo que hace es encubrir que se está buscando que el abogado no pueda ejercer su profesión.

-¿Por qué?

-Porque si somos obligados a informar, no podemos mantener el secreto profesional que hace a la garantía de defensa en juicio. Esas son las cosas más importantes.

-¿La Ciudad tiene que insistir con el traspaso de la Justicia aún cuando la Asociación de Magistrados rechaza esa idea?

-Fui consejero de la Magistratura de la Ciudad durante el periodo 2019-2023 y considero que la Ciudad tiene que tomar, avanzar con el proceso de traspaso, especialmente en los conflictos que hacen a la ciudadanía porteña. Esto no significa que los de la Asociación de Magistrados hayan hecho un comunicado casi referido a sus situaciones laborales. A mí me parece que el proceso de traspaso de la justicia común en la ciudad tarde o temprano va a llegar. Está en la Constitución y hace falta nada más que una gran mesa en la que todos comprendamos que la necesidad de la Ciudad de tener una justicia autónoma en todos los fueros no necesariamente se contrapone con la supervivencia de los fueros nacionales. Lo que hay que hacer es deslindar bien las situaciones que hacen a la vida de los porteños, como hace la vida de cualquier otro sistema judicial de cualquiera de las otras provincias que tiene su justicia propia en todas las especialidades, materias o fueros, como lo llamamos nosotros.

-¿Por qué los abogados de la Ciudad deben revalidar el mandato de Gil Lavedra?

-Debería llevar un nuevo mandato porque le agrega su valentía y coraje; lo ha demostrado encarcelando a la dictadura, a los jefes de la dictadura cuando todavía tenían poder de fuego y de daño. Así que la valentía y la audacia que él tiene para conducir una institución tan grande como la nuestra está fuera de discusión. Sus ideas son muy avanzadas, están muy comprometidas con la necesidad de avance tecnológico en todas las actividades académicas. Nosotros hacemos el estudio, el Colegio de Abogados es la defensa de la defensa, ese es el lema más importante, nosotros defendemos a los defensores, y no hay nadie mejor que Ricardo para interpretar ese rol.