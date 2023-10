"Para nosotros es un caso cerrado", dijo Bianco, quien además indicó no saber si la situación de Insaurralde tiene, como plantean sectores de la oposición, una derivación legal. "El gobernador dijo que esta situación no está a tono con las características políticas que él ha definido para nuestro gobierno. Si hay denuncias, tendrán que estar fundamentadas, porque a mí no me consta que haya una ilegalidad en el acto, aunque sí es un error político".