Axel Kicillof hace equilibrio entre los regresos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri

"Los problemas del gobierno de Milei no son políticos. No pasa por ahí. Es un tema económico y de impacto del ajuste. Sus medidas están alineando a los gobernadores; no se trata de simpatías o identidades políticas" de los mandatarios provinciales, aseguran cerca de Kicillof. "(El Presidente) está haciendo un desastre y eso aglutina. Que Cristina haya hecho esta intervención pública no modifica eso en nada", resumió un dirigente del equipo político del gobernador.

La velocidad de Javier Milei

El efecto de la política de Milei de alineamiento de provincias es mucho más rápido del que esperaban en La Plata. Dos meses después de asumir, el libertario ya armó un frente en su contra en el que Kicillof encontró un espacio distinto. "No creíamos que esto fuera a ocurrir tan rápido", dicen cerca del gobernador bonaerense.

Esta lógica le permite al bonaerense no quedar solo y apuntado por el gobierno nacional, sino compartir ese lugar con otras provincias. La división "casta vs. anticasta" que propone el libertario terminó funcionando como amalgama de figuras de muy distintos pelajes.

kicillof docentes.jpg

En los últimos días, la dinámica se plasmó en las conversaciones entre Kicillof y sus pares del peronismo, pero también con los de Juntos por el Cambio. Con el radical Cornejo, Kicillof habló tres veces solo la semana pasada. La primera, cuando se cayó el proyecto de ley ómnibus. La segunda, por el corte de los fondos del Incentivo Docente. La tercera fue una comunicación cerca del fin de semana, cuando el bonaerense llamó al mendocino para hablar del Fondo Compensador del Transporte.

Kicillof cree que es la sombra de Macri y no la de Cristina lo que podría restarle los puntos que venía cosechando dentro de la oposición. En La Plata admiten cierto temor al ingreso del líder del PRO como ordenador político del gobierno libertario. "Hoy es el titiritero. Si deja de serlo y se pone al frente, habrá que ver qué relación plantea con las provincias", dicen en La Plata, conscientes de que el primer movimiento del líder del PRO será intentar acercar a los gobernadores amarillos.

Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) visitaron este miércoles a Patricia Bullrich para sentar las primeras bases de una eventual fusión entre el PRO y LLA: primero, antes que nada, que Milei baje los decibeles en su pelea con las provincias. La misma dupla agendó una reunión con Macri para continuar las negociaciones. A los mandatarios del partido amarillo, el expresidente puede sumar otros con los que tiene sintonía, como Cornejo.

El temor es que Macri, en ese rol, decida volver a aislar a Kicillof y a Buenos Aires operando sobre el resto de las provincias; un escenario cercano y posible en el que el bonaerense estaría obligado a confrontar más en soledad.